美國又一場打不完的戰爭

2018年01月22日 04:10 中國時報 劉必榮

1月17日，美國國務卿提勒森在史丹佛大學發表演講，表示儘管IS正在潰敗，但是美國仍將在敘利亞維持大約2000的兵力，來圍堵伊朗勢力，並協助各派達成和平協議，促使小阿塞德下台。話一講完敘利亞立刻表示抗議，矢言將竭盡所能終結美國在敘利亞的駐軍。

提勒森所表達的美國焦慮是可以理解的。儘管他揭示部隊續留敘利亞的理由，是不願重蹈歐巴馬從伊拉克太早撤軍，以致讓蓋達與IS趁機坐大的覆轍，但大家都看得出來，更深層的理由是美國不願在敘利亞秩序重建的時候失去話語權。

現在積極部署伊拉克與敘利亞秩序重建的是俄羅斯。由於IS正在潰敗，伊拉克北部與敘利亞的秩序正面臨重建，邊界極可能重畫，所以俄國聯合土耳其與伊朗積極介入，希望按照他們的藍圖打造新的區域秩序。美國當然不願在這樣一場大博弈中缺席，所以宣布續留敘利亞是完全可以理解的。

可是要留多久？通常我們觀察美國海外用兵，總是關注她為什麼要派兵、派多少兵，以及最後怎麼讓自己出來，可是這次提勒森宣布要美軍續留敘利亞，目的是遏制伊朗影響力與促成讓小阿塞德下台，這都不是短期內可以達成的目標，難道美國準備永遠留在敘利亞？所以美國評論家說，對美國而言，這可能又是一場「打不完的戰爭」（forever war）。

美國已經打了3場打不完的戰爭：阿富汗戰爭（今年10月就打17年了），伊拉克戰爭（今年3月就滿15年），現在又加上敘利亞。阿富汗戰爭已經讓美國耗掉5.6兆美元，現再加上第3場敘利亞戰爭，3場戰爭都打不完，勢將拖累美國的其他外交布局。

敘利亞局勢尤其複雜。美國軍方稍早表示，美國正在敘利亞東北庫德區訓練「邊界安全部隊」，維持庫德區的安全，防止IS反撲。庫德民兵過去一直和美軍並肩對抗IS，所以軍方的宣布也不過是過去關係的延伸。但邊界安全部隊的提法，讓土耳其立刻跳了起來。土耳其最不願見到的是反IS戰爭後，庫德族順勢獨立，今若庫德族民兵在美國訓練下變成「邊防部隊」，那敘利亞東北的庫德區豈不將正式成為庫德共和國？這正是庫德族工人黨的主張（美國也認定工人黨為恐怖組織）。所以土耳其總統厄爾多安1月15日表示，真要到了那一步，土耳其將派飛機越界轟炸庫德區，摧毀美國訓練的恐怖部隊。他也立刻派參謀總長到莫斯科與俄國溝通，為越界空襲將經過俄國控制的空域先尋求諒解。

敘利亞聽到厄爾多安的講話強烈表示抗議，表示越界就是侵犯敘利亞領空，敘國防空部隊已恢復戰力，絕對有能力打下任何土耳其飛過來的航空器。

提勒森因此趕緊澄清，表示「邊界安全部隊」的提法是不準確的、是誤會。美國只是要培養能維護庫德區的保安力量而已，不是邊防。美國評論家指出，這就是美國軍方與國務院缺少協調的結果。土耳其外長則繼續嗆聲，表示把庫德民兵換個名稱，並不能重建土耳其對美國的信任。而且別忘了，土耳其還是美國的北約盟國。

一個缺少協調的美國政府，一個千頭萬緒的敘利亞情勢，一個沒有明確目標的美軍續留敘利亞，很可能真的讓美國又有了一場打不完的戰爭。

（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)