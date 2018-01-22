老柯好意思吃蔣萬安豆腐

2018年01月22日 04:10 中國時報 黎家維

民進黨團總召柯建銘面對蔣萬安不選台北市長，以父執輩之名在臉書上公開讚其本質不惡，在國民黨內是有未來之人，但更藉此數落國民黨在諸多立法杯葛上，毫無戰略與章法，力勸蔣不要隨國民黨起舞，帶頭作亂，強出頭，否則就算成為鐵達尼號的船長，一樣會隨船沉下去。

柯總召實在是「用心良苦」，一方面在蔣不選一事上沾點光，好像其不選的決定多少受到自己影響，還硬套與蔣孝嚴的交情，大吃蔣萬安豆腐；另方面則藉機痛批國民黨的無理，好向蔡總統與支持者邀功、討拍，最後得了便宜還賣乖，羞辱國民黨杯葛能力實在太差。

但看到過去帶頭杯葛議事，喊打喊殺的老柯，突然搖身一變成為「德高望重」的有德之人，「道貌岸然」講起大道理來，說政治人物要承擔、要自省，作秀要適可而止，民意載舟覆舟、國會不要廟會化，即興式「起乩」等語，還真讓人有「恍如隔世」、「做賊喊抓賊」的感覺。

說到立法院暴力杯葛議事，憑少數人隻手即可翻轉國會多數民意，國民黨的「功力」當然遠不如民進黨。

回顧民進黨挑起的戰役，2007年1月19日綠委蔡啟芳把王金平院長用大鎖鎖在門外；同年5月8日，兩黨立委打群架的鏡頭再度登上了國際媒體，成為另類「台灣之光」；2010年7月8日，綠委黃偉哲拔起計時器丟向主席台，國民黨立委吳育昇「倒楣」，額頭遭砸逢了8針。這些難道不比推倒投票箱、丟水球更激烈？還是老柯認為民進黨今天已經「從良」，過去的一切就讓它「船過水無痕」？

此外，「君不見」2012年因反對美牛開放，民進黨團進行5天4夜120小時的全體總動員，霸占主席台；「君不見」2013年因核四爭議與公投問題，民進黨6度杯葛閣揆江宜樺到立院報告，還發動倒閣。在國民黨掌握立院多數時，有太多「君不見」的法案在民進黨杯葛下無疾而終，更別說民進黨全面執政後創下多少數不清的「髮夾彎」了。

老柯告訴蔣萬安一堆「大道理」，其實，他「留一手」沒告訴蔣的更多。例如掌握國會多數就要強勢，大可不理會少數意見；在野可以隨便批評，先騙到選票，掌權後再轉彎也無妨；司法關說被抓到沒關係，要先發制人，先反控他人洩密。

不過這種做一套說一套、口是心非的技倆，不學也罷！老柯真要有閒，不如寫信勸勸我們的蔡總統，畢竟現在鐵達尼號的船長是她，不是蔣萬安！

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)