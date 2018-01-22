國立大學法人化要走對路

2018年01月22日 04:10 中國時報 劉源俊

教育部日前在大學校長會議中拋出「國立大學法人化，頂大先行」的風向球。我們的私立大學從來就是法人，但國立大學則是教育部附屬機關。「國立大學法人化」在30年前就是熱議的話題，但經過2次的《大學法》全文修訂，都胎死腹中。然而在這段期間裡，大陸在1998年的《高等教育法》與日本在2004年的《國立大學法人法》修法後，大學都已是法人了。現今世界上，大學不是法人的恐已所剩無多。

是法人，未必有自治權；但若不是法人，必然缺少自治權。國內的公立大學因為不是法人，多年來受政府行政體系、立法、考試、監察諸院的箝制，固難充分發展；私立大學也因教育部總比照管國立大學的心態加以限制，有志難伸。國立大學法人化是未來必須走的道路。

然而，世界上的大學法人各有做法，大異其趣，要走對路，否則欲速則不達。若是吃錯藥，回天將力乏。

國際間大學法人做得最成功的是美國。其中最重要的因素是大學之上有個「局外理事會」（lay board），以超然於校務的態度「監理」（不是「治理」）學校，負責監管財產，決定發展方針，審定預、決算，並組織「遴選委員會」物色校長。然而報載教育部的構想似乎要在校內設個「常設性自主委員會」，組成「包括校內教職員、產業及社會公正人士、教育部代表、校友代表等不超過15人」云云。在此必須提醒：若讓教職員參加這樣的委員會，必因「利益衝突」製造亂源，一開始就錯了。

而且成立「理事會」後，校務會議的角色必須調整而與「理事會」分享監理權，像是外國大學的「教師議會」那樣，絕對不能「成為校長的諮詢機構」！難道教育部希望校長一旦選出後，就成為校內的「專制者」？

預料許多國立大學的校長與教授會反對「法人化」，他們的顧慮主要有三：一、缺少保障；二、經費縮減；三、再也不能「選校長」。

關於第一點的顧慮不必也不應該，教授已有《教師法》等的保障，本來就應與公務員分途，教育部當積極疏通。關於第二點，既屬國立大學，教育部就應挹注充裕的經費；若是缺錢，何不關掉一些國立大學或轉讓地方，或考慮「國有民辦」。至於第三點，許多國立大學教授以為學校是「他們的」，要自己選校長。這當然是錯誤認知，不值一駁！

當局在考慮國立大學法人化的同時，也應徹底檢討這幾年「大學系統」的怪象。正確的做法是使每一「大學系統」由同一個「理事會」來監理，以期發揮整合功能。

希望這次「樓梯響」，不要「不見人下來」，而下來的是位有體有面的人！

（作者為東吳大學名譽教授、前校長）

(中國時報)