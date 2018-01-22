可怕的網路同溫層

友善列印
中國時報
廖元豪

新科監察委員陳師孟先生在立法院審查其資格時，宣稱將來要「專打辦綠不辦藍的法官」，特別「專注處理過去對於綠營總統及政務官追殺的法官」，一副就是要來當「阿扁復仇者聯盟」的樣子。同時，他還大剌剌地對司法審判確定的案件表示，阿扁有罪定讞的4案都有程序不正義，阿扁應該沒有貪汙云云。這些說法，相信有一點分辨能力的人，必然傻眼又納悶：陳先生雖然不是學法律的，但好歹也是大學教授出身，怎能夠在沒有具體證據的情況下，赤裸裸說出這些怪論而不以為意？

當然不是說監察委員不能調查、批評司法判決。但以陳前總統判決確定有罪的龍潭案、陳敏薰案、元大併復華等案而言，都經過上下多個審級，歷經許多不同法官的審理，真能認為這些法官統統是串通好了或是被收買了的大陰謀？陳水扁收賄、洗錢，鐵證如山，更已經為國外的執法單位同時確認，硬說他無辜清白的人真沒看這些新聞？扁迷們經常拿「換法官就是程序不正義」來說嘴，但更換法官的相關分案規則，也已經司法院大法官釋字665號解釋肯認合憲。在這個網路時代，這幾個判決與相關事項，隨手一查就有。為什麼不信就是不信，而且可以只憑感覺（或如陳師孟所云：「法界朋友說」）就說不信？

部分原因出在，社群網站的時代，已經大大改變了我們接收與編輯資訊的功能，也影響了我們眼中、心中那個「世界」。我們每天在網路上可以接觸資訊的數量很多，種類又極為多樣，根本不可能全部瀏覽。所以人們必然是「選擇性」地瀏覽資訊。我們可以自己「客製化」自己要看的資訊，也可以安然享受臉書幫我們編輯餵養的資訊。但總之，我們可以選擇不去讀取那些「讓自己不舒服」的資訊！

這就形成相互取暖的「同溫層」，或稱「回音室」。在這個溫暖的環境當中，人們只聽自己喜歡的話，只跟自己氣味相投的人對話，訂閱與自己立場相近的媒體。你不會輕易聽到雜音，不會有煩人的「吐嘈」意見。此等相濡以沫的資訊環境，多麼美好！

然而，這種資訊環境也造成了民主政治的危險：人們的資訊愈來愈多，但與不同意見對話的能力卻越來越差—幾乎都是對「戰」的吵架模式。在一個到處都是回音室的網路世界，同溫層內的人愈來愈覺得天下只有「我們」的說法，別家都是莫名其妙的異端邪說。

到現在還在挺扁的「論述」就是這樣茁壯的。說扁無罪，說法官亂判的，來來回回就是那幾位「法界朋友」，而且說來說去也就是那幾個理論。問題是，吾輩小老百姓，在同溫層裡尋求精神慰藉，或許無妨。但大監委行使國家權力，如果要偏聽偏見，那可是另一場災難呢。（作者為國立政治大學法學院副教授）

(中國時報)

國立大學法人化要走對路

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。