2018年01月22日 04:10 中國時報 廖元豪

新科監察委員陳師孟先生在立法院審查其資格時，宣稱將來要「專打辦綠不辦藍的法官」，特別「專注處理過去對於綠營總統及政務官追殺的法官」，一副就是要來當「阿扁復仇者聯盟」的樣子。同時，他還大剌剌地對司法審判確定的案件表示，阿扁有罪定讞的4案都有程序不正義，阿扁應該沒有貪汙云云。這些說法，相信有一點分辨能力的人，必然傻眼又納悶：陳先生雖然不是學法律的，但好歹也是大學教授出身，怎能夠在沒有具體證據的情況下，赤裸裸說出這些怪論而不以為意？

當然不是說監察委員不能調查、批評司法判決。但以陳前總統判決確定有罪的龍潭案、陳敏薰案、元大併復華等案而言，都經過上下多個審級，歷經許多不同法官的審理，真能認為這些法官統統是串通好了或是被收買了的大陰謀？陳水扁收賄、洗錢，鐵證如山，更已經為國外的執法單位同時確認，硬說他無辜清白的人真沒看這些新聞？扁迷們經常拿「換法官就是程序不正義」來說嘴，但更換法官的相關分案規則，也已經司法院大法官釋字665號解釋肯認合憲。在這個網路時代，這幾個判決與相關事項，隨手一查就有。為什麼不信就是不信，而且可以只憑感覺（或如陳師孟所云：「法界朋友說」）就說不信？

部分原因出在，社群網站的時代，已經大大改變了我們接收與編輯資訊的功能，也影響了我們眼中、心中那個「世界」。我們每天在網路上可以接觸資訊的數量很多，種類又極為多樣，根本不可能全部瀏覽。所以人們必然是「選擇性」地瀏覽資訊。我們可以自己「客製化」自己要看的資訊，也可以安然享受臉書幫我們編輯餵養的資訊。但總之，我們可以選擇不去讀取那些「讓自己不舒服」的資訊！

這就形成相互取暖的「同溫層」，或稱「回音室」。在這個溫暖的環境當中，人們只聽自己喜歡的話，只跟自己氣味相投的人對話，訂閱與自己立場相近的媒體。你不會輕易聽到雜音，不會有煩人的「吐嘈」意見。此等相濡以沫的資訊環境，多麼美好！

然而，這種資訊環境也造成了民主政治的危險：人們的資訊愈來愈多，但與不同意見對話的能力卻越來越差—幾乎都是對「戰」的吵架模式。在一個到處都是回音室的網路世界，同溫層內的人愈來愈覺得天下只有「我們」的說法，別家都是莫名其妙的異端邪說。

到現在還在挺扁的「論述」就是這樣茁壯的。說扁無罪，說法官亂判的，來來回回就是那幾位「法界朋友」，而且說來說去也就是那幾個理論。問題是，吾輩小老百姓，在同溫層裡尋求精神慰藉，或許無妨。但大監委行使國家權力，如果要偏聽偏見，那可是另一場災難呢。（作者為國立政治大學法學院副教授）

(中國時報)