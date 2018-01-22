沈昳麗推崑曲 粉絲更年輕

2018年01月22日 04:10 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

傳統戲曲不只是華人文明的瑰寶，更是全人類的無形文化財，但如何才能永續傳承，甚至再創高峰？兩岸戲曲界無不傷透腦筋。

永續傳承 票房不能少

大陸戲曲界最高榮譽梅花獎得主、中生代崑曲名伶沈昳麗，近年投入戲曲傳承不遺餘力，演出、辦講座樣樣來，她說：「最怕崑曲成為博物館式的藝術，我們做的，就是想辦法讓崑曲的傳統長出新枝，保持生命力。」

沈昳麗的代表作之一，是和黎安一起搭檔演出完整版本的湯顯祖《紫釵記》，當年她才33歲，這也是戲曲史上400年來頭一遭，有團隊將這齣戲完整演出來。

沈昳麗表示，除了不斷演繹經典、精進演出，讓傳統戲曲的好讓更多人知道，培養觀眾也很重要，「更重要的是要有人看戲，戲沒人看，任憑你演得再好，也是白忙一場。」

外型亮眼秀麗的沈昳麗，出生於1975年，從小就是上海劇校裡的校花，問她中間字有兩個讀音，該怎麼讀才正確，她很堅定地說：「我的姓名裡的昳讀作一ˋ，不念ㄉ一ㄝˊ，才會是美麗的意思，這是媽媽打從娘胎就為我取的名字。」

沈昳麗來自傳統戲劇家庭、奶奶也曾經是上海越劇演員，她表示，「傳統戲曲這條路變數太多了，有人小時候就練得一身傷，有人因成敗得失而迷失自我；幸好我們小時候沒有被練殘，長大後遇到困境也沒有放棄，我們是幸運的。」

走入校園、舉辦講座

沈昳麗表示，1994年剛加入上海崑劇團時，曾經一度感受到挫折，除了戲曲界的票房蕭條，有時台上演員比台下觀眾多，同時她也發現自己所學，一點都派不上用場。

「那時候我們要挑大樑演大戲是難上加難，只能演折子戲，所以總算能傳承演出全本大戲時，我們也醞釀足夠的能力，不再是老師怎麼說、我們怎麼演，而是開始有自己對角色的觀點，讓我感覺突飛猛進。」

沈昳麗表示，崑曲現在在上海的觀眾愈來愈年輕化，過去台上演員比台下觀眾多的情景也不再出現，這是過去劇團走入校園深耕、廣泛舉辦講座的結果。她從事崑曲推廣，還自己成立工作室，一有空就舉辦講座，為傳承盡一份心力，「我認為作為一名傳統戲曲演員，也要走入觀眾，為觀眾們介紹傳統藝術，同時也融入現代視野的內容給大家。」

(中國時報)