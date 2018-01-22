堅不放棄 黎安苦練磨出頭

2018年01月22日 04:10 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

對一位藝術家來說，最殘忍的事莫過於人人說你不適合走這行。上海崑劇團中生代當家小生黎安，身形魁梧，五官深邃，根本像個老外；在成為名角之前，幾度被否定，終於靠著苦練及揣摩熬出頭，2003年更獲得大陸戲曲最高榮譽梅花獎。

黎安說：「誰都可以否定你，就是自己不能否定你自己。」

黎安出生於1976年，因家中孩子多，而被送去報考供食宿的上海戲劇學校，入校後先是被分科到「老生」組別，學習卻經常不得要領，他形容「簡直是渾渾噩噩過每一天」。

直到遇見恩師岳美緹，看出他的小生潛力，建議他轉換行當，改演小生，他的崑曲生涯才出現一線生機；但畢業後進了上海崑劇團，又是另一個磨難的開始，曾有長達4年的時間，被說不是走傳統戲曲的料。

黎安說：「當時我因為身高184公分，加上深邃五官，看起來就像老外唱傳統戲，被要求轉行，但我不想，我想要再試試看。」

黎安花了一番功夫，重新修正肢體，每日對著鏡子練習，把手長、腳長的「障礙」收起來，「傳統戲曲講求『圓』，我過去的肢體太僵硬、太直接，手腳伸出來都顯得很突兀。」

黎安同時也苦練化妝技術，觀摩化妝師手法，修飾臉部五官，即使是演小角色，他也不放過打磨自己的機會，慢慢從1998年的《牡丹亭》、2002年的《傷逝》等作逐漸獲得肯定。

黎安說，真正讓他感覺自己能獨當一面的作品是2008年的《紫釵記》，「這齣戲原本廣為流傳的只有其中的〈折柳陽關〉，是團隊和我們所有演員一起，慢慢建立、打磨出角色的全貌，也是在打磨我自己。」

好戲多磨，戲磨人，人磨戲，《紫釵記》在2009年拿下中國崑劇藝術節中榮獲劇目獎，之後又陸續拿了多樣獎項，也成就了舞台上溫文儒雅的翩翩小生。

(中國時報)