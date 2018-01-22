鋼琴碩士成村姑 黃莉翔打造文創家鄉

2018年01月22日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

新竹縣曾經在2016年被鄉民票選為「台灣最難玩的縣市」第二名，僅好過桃園，但是新竹縣真的不好玩嗎？

曾是大提琴家馬友友唱片推手，留德鋼琴碩士黃莉翔歷經唱片公司經理、文創策展，最後回到家鄉，踏遍竹縣，以策展概念書寫《無牆的美術館》，重新翻轉世人對於竹縣家鄉的印象。在她眼中，山水、田間、老屋、人物與美食，都是竹縣這座「無牆美術館」裡充滿生命力的藝術品。

黃莉翔出生於關西，但小學之後就舉家遷往台北，一路從東吳音樂系念到德國國立多特蒙音樂學院音樂碩士，返國後陸續擔任索尼音樂古典部經理、華山文創園區策展，因緣際會回到了竹縣工作。

以行銷長才為他人作嫁多年，黃莉翔本身就是「無牆之人」，她念的是音樂，卻以策展作為志業，「我跟很多在外發展的新竹子女一樣，只知道新竹風很大，有科技園區，而且有像我一樣的客家人。」但這樣的傳統刻板印象，就在她返鄉工作之後徹底改變。

書中黃莉翔大膽將竹縣策畫成三層樓的「無牆美術館」，「第一層樓主題是東方美人茶，竹縣以茶聞名，茶就是我們的文化名片。」

黃莉翔說，第二層樓是名人情懷，「竹縣有曾經被軟禁多年的將軍張學良紀念館，有著作家三毛生前短暫居住過的小屋，現在還多了藝術大師林舜龍的作品，值得一再拜訪。」最高的那一層就是「上帝的植物園」，也就是一般民眾最熟知的尖石鄉包括司馬庫斯、神木區等等。這三層樓，去蕪存菁，畫龍點睛，對竹縣陌生的旅人也可以一目瞭然，找到自己想要拜訪的風光。

黃莉翔說，竹縣本來就有自己獨特的人文與風光，「但是可能大家想到新竹就只有科學園區，竹縣原有的浪漫都被壓抑。」黃莉翔認為，美國矽谷同樣是科技業的群聚之地，卻充滿創新能量，無論是街道或是咖啡廳，都讓人感受活力無窮，「但新竹卻全然不是這回事，我覺得很可惜，我只是把竹縣原有的人文水土展現出來，期待外界不要再覺得新竹很難玩。」

(中國時報)