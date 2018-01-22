席琳狄翁攜兒巡演體驗文化

2018年01月22日 01:24 中國時報 徐桐炘 報導

席琳（後）帶著雙胞胎兒子在法國巴黎受到周遭矚目。（CFP）

西洋樂壇天后席琳狄翁（Celine Dion）以〈我心永恆〉（My Heart Will Go On）走紅全球，今年首度來台開唱，2018台北演唱會將於7月11日、13日在台北小巨蛋舉行，門票於22日中午12點開賣，開唱時正值夏季，席琳笑說：「剛好可以舉辦一場火熱的演唱會！」

近年碧昂絲（Beyonce）、瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）和瑪丹娜（Madonna）等天后都陸續來台，獨缺2014年取消亞洲巡迴的席琳狄翁。此次巡演讓她深感興奮，除了能與亞洲粉絲相見歡，她還將帶著3個兒子同遊，一起體驗各地文化。

賭城演出吸180億

她2014年亞洲巡演喊卡，老公雷尼癌症復發是原因之一，她暫時把重心放回家庭，直到2015年才復唱，前年雷尼離世後，她為兼顧事業與親情，讓兒子在家自學並跟著她的演唱行程遊歷全世界，去年歐洲媒體拍到她和一對雙胞胎兒子帥氣現身街頭，喜歡饒舌樂的大兒子則經常在大螢幕和她共演。

席琳在美國賭城演出超過1075場次，場場門票瘋搶完售，吸金超過180億台幣。對演出品質很要求的天后，此次演出也將帶來大陣仗的專業團隊，希望給樂迷高水準演出。主辦單位寬宏藝術表示，為回饋樂迷20年的等待，必須維持表演規模和票價水準，但相較於亞洲其他地區的票價，台灣公布的門票CP值頗高，從800元到1萬3800元共8種票價，可於寬宏售票（www.kham.com.tw）、萊爾富、OK便利商店購票。

而席琳不只唱進亞洲，去年秋天在北美推出的飾品、皮包品牌也將進軍亞洲，她自稱「熱愛時尚的女人」，透過自己挑選的設計，展現她對時尚的敏感度、實現度以及對高品質的要求。據美媒報導，商品銷售額目前已高達1000萬美金（約2億9339萬台幣），因此她和公司把眼光放到龐大的亞洲市場，瞄準她上過大陸春晚，在華人地區粉絲眾多，有望在歌唱以外的產業發揮影響力。

(中國時報)