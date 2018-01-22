憶三毛《回聲》再響 潘越雲齊豫攻蛋

齊豫（右）2015年曾和潘越雲在民歌四十演唱會上合唱。（資料照片）

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中國時報
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齊豫（左起）、三毛及潘越雲當年為台灣首張CD拍宣傳照。

齊豫、潘越雲32年前與知名作家三毛，聯手打造台灣第一張實體CD唱片《回聲》，結合三毛的原創歌詞，透過兩位天后詮釋，把文學、人聲、音樂結合，3人也因此結為好友。為了懷念逝世27年的三毛，齊豫與潘越雲宣布6月9日將站上台北小巨蛋，重新詮釋〈夢田〉、〈橄欖樹〉、〈沙漠〉等歌，是2人首度合作攻蛋。

齊豫、潘越雲因做唱片而與三毛近距離接觸，潘越雲回憶當年為了錄《回聲》專輯，幾乎每天都去三毛家，「她的家總是一塵不染，四處都疊滿了書，不下廚的她，連廚房都放書！她曾經說她自我惕勵一天要讀8小時的書，聽了我們都很汗顏。」而她印象最深的是三毛曾對她說：「阿潘，妳照照鏡子，看看自己像不像埃及女王？我看妳前世是個埃及人，感覺好神祕！」

門票28日開賣

而齊豫淡出螢光幕多年，為了三毛決定獻聲與潘越雲一起攻蛋，實源起於3年前一家四川演出公司的邀約，再加上滾石唱片也盼《回聲》經典重現，於是展開這個演唱會計畫。

齊豫表示，近年不僅皇冠出版社再次出版三毛的書，也有電影公司著手拍攝紀錄片，「雖然三毛離開我們20多年了，但她的影響力在整個華人世界依然很深。」演唱會以「三個女人的壯闊人生」為主題，門票28日將在ibon售票系統暨全台7-ELEVEN ibon便利生活站機台開賣。

(中國時報)

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