陳勢安罩門 親熱比渣男難演

2018年01月22日 04:10 中國時報 尤嬿妮 專訪

陳勢安出道10年首次挑戰音樂舞台劇，在《偷心情歌》飾演帥氣攝影師，不僅得在30天內完成排練，27日首演當天，他還將先赴台中唱尾牙活動，再趕搭高鐵北上到國父紀念館演出，扣除搭車時間僅2小時喘口氣，隨演出時間逼近他越來越緊張，反倒經紀人牟鐘恩老神在在：「他這種偏執狂的人，就是要給他『艱辛』地磨鍊一下。」

陳勢安在劇中與扮演餐廳老闆娘的米非，以及攝影助理李宣榕都有感情戲，詮釋暖男、渣男兩種角色，陳勢安笑稱扮渣男容易，「因為不用負責任」，反倒對親密戲沒轍，單身5年的他還要求米非讓他「試抱一下」，是否忘記親密擁抱的感覺？他笑回：「不是啦，那種感覺會一直都在心裡，可能單身太久了，（擁抱）是一種憧憬。」

散財百萬慰同事

他為了嘗試不同挑戰而接演此劇，心情興奮又期待，但一拿到劇本卻立刻後悔，苦笑說：「真的好累，每天排練超過10小時，加上我超過10年沒跳舞，對舞蹈很沒自信，除了百老匯場景要跳，還有街舞、探戈，跟女主角靠好近，好刺激、好害羞！」

他近期除了忙舞台劇，尾牙邀約也不少，常排戲到一半趕赴商演，目前已接18場商演，荷包賺滿滿不忘犒賞同事一年來辛勞，透露過年除了準備紅包，還將招待大家出國度假，預計散財近百萬。《偷心情歌》將於27、28日在國父紀念館演出，購票請洽寬宏售票系統。

(中國時報)