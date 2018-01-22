澎恰恰豪語愈唱愈大場

澎恰恰（右）、許效舜為台南救護中隊的消防人員、警義消及眷屬公益開唱。

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中國時報
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澎恰恰、許效舜21日晚上帶領「鐵獅亮光樂團」，與苗可麗、曹雅雯參加在佛光山南台別院舉辦的「忠義傳家感恩演唱會」，為1200位警義消人員及家屬公益開唱！澎恰恰表示，這場演唱會是台南市消防局為慰勞消防同仁及義消救災的辛勞而舉辦，而「忠義傳家」精神也是今年星雲法師期許台灣能實踐的精髓，所以這次表演對他來說，極具意義。

澎恰恰、許效舜帶領「鐵獅亮光樂團」說唱逗笑，讓觀眾在歌曲中回想起許多難忘記憶，在眾人合唱〈追追追〉時，澎恰恰還出了一人一段接唱的考題，自己先唱台語版，接下來分別是國語版、韓文版、泰文版，最後由許效舜用唐老鴨的聲音來演唱，讓全場觀眾笑翻。

澎恰恰的主持搭檔苗可麗也到場，與救護中隊的隊員們，共同演出一段溫馨的短劇，分享隊員在工作中的酸甜苦辣。曹雅雯則獻唱〈甲你攬牢牢〉，與觀眾一起對消防志工們表達由衷感謝。

說比唱重要

最後一首歌曲則選唱〈城裡的月光〉，澎恰恰、許效舜邀全場觀眾大合唱，希望藉由歌詞感受救護人員的犧牲與付出，讓觀眾度過有笑有淚難忘的夜晚。

澎恰恰如火如荼準備2月3日、4日在松菸誠品舉行的兩場「澎恰恰的情歌人生演唱會」，他說自己喜歡創作和唱歌。這兩場演唱會將全部演唱自己的創作曲，每首歌都有其創作故事，當天會邊講故事邊唱歌，他笑著形容：「說比唱還重要！」他不諱言這兩場是試水溫，之後會愈做愈大場。

(中國時報)

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