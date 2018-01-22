2018年01月22日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

周興哲昨現場教粉絲「手勢舞」，展現俏皮模樣。（盧禕祺攝）

周興哲21日舉辦簽唱會，上千名粉絲塞爆會場，他一口氣飆唱〈如果雨之後〉、〈黏黏〉等7首歌，他現場教粉絲「手勢舞」，「指交」粉絲，氣氛熱絡，他說：「今天嗓子很開，想多唱幾首，聽到大合唱，很感動。」他透露今年計畫要攻蛋，想邀合唱〈黏黏〉的許瑋甯來當嘉賓，直說：「我之前有跟她提過，她還開玩笑說『我跟你合唱就是因為要去小巨蛋』。」

周興哲10歲時首次踏進台北小巨蛋，當時舅舅透過友人帶他去看偶像周杰倫演唱會彩排，他認為那是夢想之地，如果有一天能站上這個大舞台，是很瘋狂的事，他打趣說：「太Crazy，我會哭！」

對於開萬人演唱會，信心滿滿表示：「之前在馬來西亞唱過8000人的場子，萬人演唱會，我會更興奮。」

想挑戰動作片

他昨為了回饋凌晨5點前來排隊的粉絲，加碼清唱〈I See You Everywhere〉，身高182公分的他，近期迷上健身，從原本63公斤，增重成73公斤，雖然胖10公斤但體脂肪卻更低，問及演唱會是否會獻出好身材，他害羞回：「再看看，讓我考慮一下。」

他希望今年能夠參與戲劇演出，想挑戰動作片，如詹姆斯龐德，他說：「希望是個拿槍的角色，很帥氣。」農曆年將至，他過年期間會在台灣陪家人，住在國外的親友也會回台團聚，到時候也會包「吉利數字」的紅包給父母。

(中國時報)