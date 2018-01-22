鄒承恩夢囈口吐女人聲

鄒承恩自認拍《粽邪》所感受到的真實性實在太高了。

友善列印
中國時報
專訪

鄒承恩恐怖電影初體驗，擔任恐怖片《粽邪》男主角，劇組為讓演員了解拍攝主題「送肉粽」的民間習俗，開拍前就播放實際舉辦儀式的影片，影片中不時傳出詭異低頻，據說是「好朋友」出現才有的聲音，他說：「那一刻所有人的心理建設都被打破了，因為這些就是我們接下來要拍的。」

劇情採樣民間習俗，幾場重要的戲都特請法師來作法、盯場，所有工作人員發放2組護身符，並教導演員們如何保護自己，鄒承恩說：「如果過程中感覺不舒服，就要趕快開護身符的錦囊，把裡面的紙條拿來燒，若還是不行，趕快告訴法師！」因是習俗所以演起來真實感強烈，深怕每場戲的「前置作業」沒處理好會惹禍上身。

聽到怪聲疑神疑鬼

鄒承恩日前趕拍夜戲，連兩天從傍晚拍到凌晨3、4點，心中恐懼加上拍恐怖片初體驗，令他整日心神不寧，下戲回到飯店都輾轉難眠，「在飯店根本睡不好，稍微聽到一點聲音，就告訴自己不要去想聲音從哪裡來，遇到這種情況，越是想找合理的解釋會越害怕。」

鄒承恩早在拍《痞子英雄二部曲：黎明再起》時，就在飯店碰過靈異事件，有次老婆來探班，兩人睡同一間房，隔天老婆跟他說：「我們要不要換地方住？你晚上一直說夢話。」他回拍戲太操勞，說夢話很正常，結果老婆搖頭說：「你說夢話是女生的聲音。」他一聽立刻換飯店。

(中國時報)

跨界賣髮品月售2億元 明道豪撒千… 盧廣仲失聲比手畫腳挺《花甲》

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。