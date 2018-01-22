鄒承恩夢囈口吐女人聲

2018年01月22日 04:10 中國時報 李承陽 專訪

鄒承恩恐怖電影初體驗，擔任恐怖片《粽邪》男主角，劇組為讓演員了解拍攝主題「送肉粽」的民間習俗，開拍前就播放實際舉辦儀式的影片，影片中不時傳出詭異低頻，據說是「好朋友」出現才有的聲音，他說：「那一刻所有人的心理建設都被打破了，因為這些就是我們接下來要拍的。」

劇情採樣民間習俗，幾場重要的戲都特請法師來作法、盯場，所有工作人員發放2組護身符，並教導演員們如何保護自己，鄒承恩說：「如果過程中感覺不舒服，就要趕快開護身符的錦囊，把裡面的紙條拿來燒，若還是不行，趕快告訴法師！」因是習俗所以演起來真實感強烈，深怕每場戲的「前置作業」沒處理好會惹禍上身。

聽到怪聲疑神疑鬼

鄒承恩日前趕拍夜戲，連兩天從傍晚拍到凌晨3、4點，心中恐懼加上拍恐怖片初體驗，令他整日心神不寧，下戲回到飯店都輾轉難眠，「在飯店根本睡不好，稍微聽到一點聲音，就告訴自己不要去想聲音從哪裡來，遇到這種情況，越是想找合理的解釋會越害怕。」

鄒承恩早在拍《痞子英雄二部曲：黎明再起》時，就在飯店碰過靈異事件，有次老婆來探班，兩人睡同一間房，隔天老婆跟他說：「我們要不要換地方住？你晚上一直說夢話。」他回拍戲太操勞，說夢話很正常，結果老婆搖頭說：「你說夢話是女生的聲音。」他一聽立刻換飯店。

(中國時報)