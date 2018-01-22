精品香氛就是要開專賣店

2018年01月22日 01:24 中國時報 吳娮翎 、 石欣蒨 報導

Chloe香氛店櫃照。（Chloe提供）

Chloe 2017歡慶同名淡香精邁入10周年，特地推出致敬香氛「極緻女性淡香精」，採用更奢華千葉玫瑰原精，香氣更加持久及濃郁。（Chloe提供）

Van Cleef ＆ Arpels全台第一家香氛概念店，於統一時代百貨台北店開幕。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

慶統一時代百貨台北店的概念店登場，買Van Cleef ＆ Arpels 75ml單品即贈品牌香氛蠟燭。（Van Cleef Arpels提供）

BOUCERON香氛概念店販售典藏奢華系列香氛。（BOUCERON提供）

去年Prada香氛旗艦店開幕，瑞莎出席站台。（陳俊吉攝）

1月期間購買BOUCHERON、Van Cleef & Arpels任一款75ml以上香水，即提供專屬客製化刻字服務。（統一時代百貨提供）

香氛過去在台灣銷售多走百貨複合櫃，訴求一站購足，但隨著香氛市場持續擴大，現在開專賣店才是王道，以去年10月Tiffany在「美妝天后宮」遠東SOGO忠孝開出的首櫃為例，不僅曾創首周賣出300瓶佳績，若另加台北、台中的快閃店，販售單支香水居然3個月飆近750萬元，業績驚人，讓其他精品也相繼投入開櫃。

精品紛設獨立櫃、快閃店

去年Chloe、Prada、Tiffany都開出獨立香氛櫃，Chloe百貨年銷售營業額約到2200萬元，Prada的香氛從複合櫃轉開全亞洲唯一香氛旗艦店，該牌香氛業績成長3倍。香氛業者透露，獨立店賣的是體驗，高單價、客製化服務是特色，複合櫃則吸引忠誠度不高，但喜歡嘗試不同香氛的族群。

也有百貨看準香氛獨立櫃潛在商機，這波獻出一樓連進了3櫃，統一時代百貨台北店不只引進全亞洲第一家Tory Burch香水禮盒概念店，最近又開頂級珠寶BOUCHERON及Van Cleef & Arpels首間香氛概念店，均為快閃店，雖後兩者香氛價格落在4000元到7000元的中高端帶，但引進短短2周內就賣出近百瓶，百貨業者對銷售反應相當滿意。

客製化刻字滿足頂級客

統一時代百貨公關黃婉毓表示，此次引進香氛的新策略，主要是看準現在消費者偏好精品類型商品，「年輕人對包包、配件、美妝及香氛的購買習慣，慢慢都往精品市場發展，此次的櫃位改裝也是符合趨勢，也希望為館內增添時尚感。」而不少品牌像Tory Burch更是在台灣開專門店，為亞洲市場試水溫。

其實BOUCHERON及Van Cleef & Arpels進百貨選址也有玄機，緊鄰香奈兒美妝櫃，連鄰居也都精品級，用心可見一般，這次除從國外運來限量禮，還加碼祭出包裝、贈品，客製化刻字服務，公關表示，台灣消費者很愛客製化，高單價香氛搭配客製化刻字，幾乎9成靠櫃詢問的消費者都會埋單，因此品牌也樂於提供更多專屬需求，滿足消費者期待。

(中國時報)