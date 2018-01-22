天后鞏俐優雅擁嬌蘭香水

2018年01月22日 01:24 中國時報 吳娮翎 報導

嬌蘭第5代調香師帝埃里瓦賽。（嬌蘭提供）

鞏俐曾於嬌蘭帝王香水白色帝王蜂印瓶上海發表會亮相，展天后氣勢。（嬌蘭提供）

嬌蘭帝王香水白色帝王蜂印瓶250ml，8000元。（嬌蘭提供）

嬌蘭帝王香水金色帝王蜂印瓶共5款香氣，250ml，1萬9700元。（嬌蘭提供）

話題香水新品陸續登場。嬌蘭創始人皮耶馮索巴斯卡嬌蘭1828年，在巴黎麗弗里街創設第一家專賣店，揭開了近兩百年香水世家輝煌歷史的扉頁，從1853年開始，帝王香水就成常態商品，至今仍然採用原始瓶身設計，以手工鍍金打造的蜜蜂裝飾，傳承工藝，而以白色或鍍金蜜蜂裝飾的 「帝王蜂印瓶」Abeilles也是最具代表的設計，日前更邀請鞏俐為上海活動站台。

鞏俐身穿白色蕾絲百褶晚禮服，雍容華貴，手拿帝王香水，輕鬆展現天后態度。歡慶嬌蘭190歲「帝王香水」首度登台，發表白色帝王蜂印瓶及金色帝王蜂印瓶兩款，白瓶可於櫃上體驗後預訂、金瓶則僅限嬌蘭VIP購買，有感於香氛專賣店在台遍地開花，嬌蘭公關表示，嬌蘭香氛專賣店可望在這兩年登台，還在積極向法國總部爭取中。

LV則配合情人節推出一系列全新的旅行裝香水盒，以品牌經典的Monogram帆布、天然牛皮、還有黑、白及玫瑰粉紅三款EPI皮革等物料製作，方便大家攜帶香水同行，而且小巧鎖扣與傳統行李箱用的鎖扣一樣，展現精美工藝。

(中國時報)