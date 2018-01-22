愛馬仕譜出法式優雅時尚

2018年01月22日 01:24 中國時報 陳張眾 報導

Wooyoungmi 2018秋冬男裝系列，由從母親手中接棒的設計師Katie Chung操刀，揉合街頭靈感的寬大輪廓，打造出屬於男人的波西米亞風格。（CFP）

HERMES愛馬仕代表性的皮革工藝，展現於包款、上衣等由皮革拼接而成的無盡山景之中。（CFP）

韓星宋仲基受邀出席DIOR HOMME 2018秋冬大秀。（DIOR HOMME提供）

HERMES愛馬仕男裝創意總監Veronique Nichanian，透過洋蔥式穿搭，以不同材質、花紋層疊出毫無不違和的俐落瀟灑。（CFP）

DIOR HOMME男裝創意總監Kris Van Assche挪用1947年迪奧先生的New Look造型概念為發想，將強調腰線及肩線的西裝融入刺青符號，打造出「永恆青春」的系列主題。（DIOR HOMME提供）

巴黎男裝周進入尾聲，在一片男女裝大秀合併的趨勢夾擊下，留守崗位的品牌們則選用不同視角演繹男裝文化，藉由剪裁、圖騰找尋貼合時下需求且又歷久彌新的時尚脈絡。

洋蔥式穿搭 活力無限

法式優雅代表HERMES愛馬仕，為2018秋冬大秀點起熊熊篝火，由品牌男裝創意總監Veronique Nichanian操刀的最新系列，利用其擅長的寫意輪廓，描繪出厚重冬裝的輕快感。以黑、灰等基礎色調打底，氧化綠、桃心木紅棕及靛藍色譜出暗夜的和諧視覺，點綴其中的亮粉、正紅則撞擊出竅到好處的大膽不羈。

洋蔥式穿搭更是設計師巧思所在，喀什米爾針織衫、翻毛大衣、法蘭絨寬褲，不同材質、花紋層疊出毫無不違和的俐落瀟灑，科技布料、抽繩等細節為整體增添活力筆觸。品牌代表性皮革工藝，展現於包款、上衣的圖騰之中，由皮革拼接而成的無盡山景，透過費時的技藝，表達當代男人對卓越永不停息的追求。

刺青符號融入西裝設計

而DIOR HOMME則以德國樂團Alphaville的一首Forever Young開場，伸展台上聚集Cameron Alborzian、Mark Vanderloo等一眾90年代男模，台下還有卡爾拉格斐、羅柏派汀森及韓星宋仲基等人坐鎮，相互映照中為秋冬大秀永恆青春主題標記完美註釋。男裝創意總監Kris Van Assche挪用1947年迪奧先生的New Look造型概念為發想，將強調腰線及肩線的西裝融入刺青符號，碰撞出跨越年齡層級的男子氣概。

從母親手中接棒的設計師Katie Chung亦揉合街頭靈感，獻出獨自創作的首場Wooyoungmi大秀，2018秋冬男裝系列強調oversize輪廓及寬大領片，打造出屬於男人的波西米亞風格。

(中國時報)