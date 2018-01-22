呂薔成熟臉 穿著走個性路線

2018年01月22日 01:24 中國時報 郭家崴 報導

PAUL & JOE印花絲襯衫，1萬5800元。（惇聚國際提供）

PAU L& JOE天竺葵羊毛衣，1萬8800元。（惇聚國際提供）

呂薔為整牙戴牙套1年多，私下很愛大笑，上鏡時改以淺淺微笑。她穿PAUL & JOE SISTER非洲貓咪印花洋裝1萬5800元、拿拼接肩背皮包9800元，戴Les Nereides首席女伶Y字鍊6100元、迷你芭蕾戒指2100元。（JOJ PHOTO攝）

PAUL & JOE叢林印花襯衫，1萬8800元。（惇聚國際提供）

呂薔近日在浙江衛視《夢想的聲音2》唱羽泉的《奔跑》和品冠的《門沒鎖》獲林俊傑激賞，連誇8次「非常」，23歲的她外貌超齡、嗓音渾厚、唱功了得，穿本季PAUL & JOE 和PAUL & JOE SISTER獻時尚處女秀，她說：「我是成熟臉，可愛不起來，穿太正式會太成熟，適合個性路線。」

2013年18歲的呂薔曾入圍金曲獎最佳新人，日前推出新專輯《O_LOVE》受矚目，近日除繼續挑戰《夢想2》，也籌備27日在三創生活園區的「從零開始」售票演唱會。回想5年多前入圍的經歷，至今仍感意外，當時她凡事順其自然、沒企圖心，如今是艾迴唱片相隔近5年回歸華語樂壇首位力捧的歌手，覺得巧合也很珍惜，「我很感恩，也要更努力。」

首次跟時尚接軌也累積全新的經驗，她笑說以前看雜誌欣賞時尚，現在能走進時尚覺得榮幸，「但我還在摸索中」。這次她穿的PAUL & JOE以彩色水墨畫為構想，透過全新的手法詮釋經典印花，溫柔與陽剛兼具，融合東西方之美；PAUL & JOE SISTER以百科全書為靈感設計，融入動物印花，既童趣又實穿。

(中國時報)