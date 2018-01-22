試車報告－VW輕奢跑旅 靈活強悍

2018年01月22日 04:10 中國時報 陳大任 報導

1.《Volkswangen Media Control》APP可在手機上以語音搜尋目的地，再傳送到車上導航系統，大幅簡化輸入的不便。（陳大任攝）

2.R-Line Performance專屬運動化真皮多功能動力方向盤附換檔撥片，前方有HUD抬頭顯示器。（陳大任攝）

3.後門附有遮陽簾，可抵擋太陽的照射，特別對後座的家人提供更好的遮避功能。（陳大任攝）

4.前座為12向電動調整附電動腰靠調整、駕駛座記憶及按摩功能，在激烈操駕時能提供不錯的支撐。（陳大任攝）

5.後視鏡除了具備電動收摺、加熱除霧、照地燈、自動防眩及記憶功能，並具車側盲點警示功能。 （陳大任攝）

VW今年調整產品線，在訴求跑格外觀的R-Line與性能猛獸R版跑車之間，增加兼具兩者特性的R-Line Performance，讓車主在享受豪華舒適之餘，也能充分體驗性能跑車的操駕快感，這次試駕的Passat Variant 380 TSI R-Line Performance更配置4Motion四輪驅動系統與運動化懸吊，在彎道更顯靈巧。

Passat是VW旗下中大型房車主力，五門的Variant旅行車擁有更充裕的載物空間，試駕車配置1984cc TSI渦輪增壓引擎，280hp/35.7kgm最大動力輸出、5.7秒的0-100km/h加速表現，透露著它骨子裡不羈的個性。

有些車空有酷外型但性能跟不上，而猛獸跑車又不是人人駕馭的來，Passat Variant 380 TSI R-Line Performance不只有強力心臟、四驅系統、19吋跑胎，連懸吊也換上運動版，較一般款降低15mm，實際在山區體驗它在彎道上的表現，可快可慢、游刃有餘，是一款能滿足最多不同開車喜好車主的靚車。

(中國時報)