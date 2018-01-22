2018年01月22日 04:10 中國時報 朱國珍

七十九歲入監，到底犯了什麼罪？阿公說他是冤枉的！他在家裡放A片，有小孩子進來，他就被告亂摸小孩，判了六年。「每個人都是冤枉的。」王正義心想。

「1936會客。」

終於來了。王正義思念的妻。

花蓮監獄會客室裡九個座位，每人面前一具老式電話，盤固在光滑的磨石子桌面上，陳舊而靜謐。此刻的安寧滲著冰涼，明明沒有冷氣，卻渾身哆嗦。高懸的氣窗飄入室內唯一的清新，摻滲揮之不去的焦慮。

鐵捲窗緩緩由下往上展開，他看見了她的衣裳，是那件熟悉的花布衫，他們一起到泰國旅遊的紀念，當時，他買給妻，還被笑俗氣。回到家鄉，濕熱的天氣常常令她皮膚搔癢，只有穿上這件衣服時特別清爽。妻穿了洗，洗了穿，夏天裡好像只有這一件衣服似的，已經褪色的花朵渲染成說不出的迷離，妻說，以前是花，現在是油畫，都是藝術品。

眼前緩緩露出妻的手臂，妻的脖子，妻的臉龐，逐漸拼湊出完整的人影，臉頰與鼻尖上熟悉的雀斑，燙焦的捲髮。完全和從前一樣，唯一不同的是，啊！她在流眼淚。

即使面對面，卻彷彿光年相遇。王正義與妻之間除卻密閉式的鐵捲窗，還有整面橫向的鐵條，一根一根切割妻的形像，也切割現實中的妄想。在鐵捲窗與鐵條的兩側，另設置透明壓克力窗，完全阻絕兩邊氣息的交換。還能要求什麼呢？此刻，能親眼見到她，已經滿足。

妻一隻手拿著電話筒，緊緊攀黏耳朵，彷彿王正義能縮小身軀從哪兒鑽出來似的。另一隻手，抬抬放放，擦拭流不完的眼淚。

「美怡……。」王正義呼喚著妻的名。

她的眼淚更澎湃。

「別哭了，說話吧。」

「想吃什麼？」她唏泣地問。

「山產。想吃Lonai，猴子肉。」

美怡笑了出來：「別鬧了，這是保育類動物唉。不要再罪加一等。」

王正義也笑了。

緊繃許久的臉頰放鬆，看著心愛的人，感覺真舒服。自己多久沒笑了？在新收房裡，似乎已經度過一個月。

＊

三人一間的新收房，完全密閉的空間，慘白的牆，映照慘白的面容。將近三米高的對外氣窗，能見卑微的陽光，僅在天亮時救贖。厚重的不鏽鋼門上方，有個十公分監視窗口，底下鑿開由外面開關的小洞，三餐從洞外送進，用洗澡的小塑膠盆裝著，二葷一素。用餐十五分鐘，時間一到，管理員即大喊：「收phun。」「盆仔嚕出來。」這時，得趕緊將吃不完的飯菜倒進塑膠盆，由小洞推出去，萬一錯過收phun的時間，剩菜剩飯只能放進馬桶沖掉。

室友都是壯碩的原住民，餐餐卻總有過多的剩餘。

新收房一天分早中晚放風三次，每次三分鐘。另外規定打坐五十分鐘，一天五次。打坐時聽阿彌陀佛唱誦，反覆播放。王正義是天主教徒，這旋律讓他很不適應，跟管理員反映，想聽教會聖歌，只得到回應：「不要囉嗦，五個星期就出去了」。想想，這是管理員除了「盆仔嚕出來」之外，說過最多話的一次，似乎也堪安慰。

日日夜夜，除去制式作息，其餘時間都關在小房間裡反省。三個大男人有時聊聊天，更多的時間沉默，呼吸。

王正義，太魯閣族，師範大學教育學碩士、原住民乙等特考及格，公務員八職等年公俸頂等。五十一歲的他，從沒想過變身囚犯的這一天。當最高法院定讞四年五個月有期徒刑那一刻，王正義都不相信這是真的。

二十年前返回出生地，長壽鄉四千多人，多半老弱婦孺。王正義投身公務，假日和妻做志工，組織社團，與族人鄉親共同重建部落文化。返鄉時他和妻只有三十出頭，充滿熱情，鄉公所就是家，所有活動都帶著孩子參與，族人就是親人，無有分別。

美怡出生在高雄，家裡開冰果室，正在念陸軍專科學校的年輕原住民，到她家冰果室可以連吃四碗剉冰，吃到拉肚子。她從此跟著他半生徙轉，從南部到東部，從台語到山地話。

王正義退伍後，先自修考上法務部監所約聘管理員，分發東部小鎮的外役監獄，看守牢犯，一周只有一天假。美怡精打細算，思忖著丈夫一周才回家一次，有地方睡覺即可，不需太講究。於是她租了間老舊公寓旁加蓋的違章建築，只有六坪大，鐵皮屋頂與鐵皮牆，沒有衛浴設備，月租五百塊，含水電。同時尋了個蚵仔麵線攤車，直接放在住家門前，買個紙糊紅燈籠，上面用黑色毛筆寫個「蚵」字，開始做起小吃生意。

她說這地點好，位在十字路口，住的地方不要緊，能看見蚵仔麵線的攤車最重要；加上房東就住隔壁，體恤獨居婦女，願意提供廁所和浴室。「真幸運，都能遇到好人。」美怡說。

那年夏天強烈颱風來襲，直擊東部縱谷。沒有地基的違章建築結構粗糙，鐵皮屋頂的樑柱攀釘在鄰邊水泥牆，另一邊懸盪屋簷，不斷嘎嘎作響，彷彿要掀起毀滅萬物的第一片骨牌。是夜，王正義放假在家，擔心屋頂被風吹走，用繩子纏住夫妻倆圓潤的身軀，同一根繩子垂直繫綁在屋頂那根最主要的樑上，試圖用兩人的體重，鞏固最重要的屋樑。

就這樣相擁而眠，直到第二天清晨，颱風過境，陽光從鐵皮縫隙裡透進，敲醒王正義的眼皮。他微微俯身探視自己的妻，發現她的手還緊緊握著肚皮上那根繩子，垂目安詳。

兩年之後，經過特考分發，王正義回到長壽鄉，先由農業村幹事做起，因為績效卓越，半年後隨即升任鄉代表會秘書。

這時分配了宿舍，是個木造建築，旁邊流經一條小型灌溉溝渠，浮動著許多寶特瓶與任意拋棄的紙便當盒。兩個兒子相繼出生，從小經常看見蜈蚣或馬陸攀爬在窗沿，或親近自己的腳趾頭。

監獄裡不會出現這些節肢動物，到處都很乾淨。

這裡什麼都沒有，時間最多。「時間」像個隱形的篩子，過濾看得見和看不見的垃圾。管理員通常在早晨查房，先敲門，獄囚必須立刻回報「主管好」；接下來叫「報數」，室友們輪流喊出一、二、三。管理員從門上孔洞觀察，確定人活著。

入獄後，先在新收房禁閉五週。前一個期滿的室友離開，換來個七十九歲的阿公，只會說達悟族語。通常新收房都是老鳥搭菜鳥，照理說該來個「學弟」，阿公已經是老鳥，只剩兩周離開新收房，準備下工場。問他為何改變囚室？阿公說他是虔誠的天主教徒，吃飯前一定要禱告加上唱聖歌，老人動作慢，唱完聖歌，已經過了十分鐘，三菜一湯都被另外兩個年輕力壯的受刑人吃光了。

「吃飯沒有菜。」阿公向監獄抱怨，於是被調來同樣是天主教徒的囚室。王正義體諒阿公禱告的習慣，三餐幫他留菜。阿公吃飽了說：「很好！我在蘭嶼有房子，給你，土地給你。」

七十九歲入監，到底犯了什麼罪？阿公說他是冤枉的！他在家裡放A片，有小孩子進來，他就被告亂摸小孩，判了六年。

「每個人都是冤枉的。」王正義心想。

＊

「上次妳帶來的蝸牛，我分給室友一顆，妳知道他怎麼吃嗎？」

會客時間，王正義對妻述說生活點滴。

「啊你都一次放五顆進嘴巴，是要怎麼吃？」美怡的聲音嗲嗲地。

「他小心謹慎地拿起這一顆蝸牛肉，看了半天捨不得吃，最後是一小口、一小口、抿著嘴巴慢慢咬完。一顆蝸牛，他吃了有十分鐘。」

美怡終於笑了。

真好看！王正義心想。這個女人，跟著他全台灣行旅，好不容易在自己的家鄉定居，陪著他生活，工作，打選戰。最後，陪著他坐牢。

（本文摘自《慾望道場》一書，印刻出版）

(中國時報)