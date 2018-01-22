2018年01月22日 04:10 中國時報 神隱

和尚顯然沒有要罷手的意思，這倒教我迷惑了，之前無論遇事如何凶險，他總能在最短的時間內掌控全局，像這樣以肉身、性命相搏的氣魄，難道又是另一番精心算計？不懂。

當然，這山寨裡的人也沒有要罷手的意思，珠兒那一哭雖教人心動，但還沒哭垮男子漢的拚鬥意志。

第三位下場的武士，他們叫他獵獅人，聽說是來自幾萬里外的奴隸，因擅打鬥，一路從貴族侍衛、小國傭兵，幹到聲名顯赫的殺手，但西域一帶懸賞他的人頭，賞金亦高到嚇人，為此消聲匿跡了很長一段時間，沒想到竟是投靠山寨，且晉身十二武士之列，想必武藝驚人。

獵獅人膚色黝黑，全身上下都顯得修長，更凸顯其眼珠白得嚇人，他先是面朝東，然後跪地禮拜，口中念念有詞，似是祈禱一般，不知他信的是哪一方神聖，起身後，便一逕的上下跳著，這平凡無奇的跳躍，到後來愈跳愈高，竟達廿來尺，若要從高空突擊，殺傷力莫測，後來不知他何時手中出現了一支長茅，瞄準著和尚，不久另一手也拿著一支，和尚赤手空拳，處境非常危險。

我以為這種時刻，和尚要耍點小手段是輕而易舉的事，但他沒這麼做，我向前打算將手中禪杖扔向他，他卻搖手表示不必，也許我這一扔反而壞事也不一定。然而這獵獅人既有獵獅之名，沒人知道他功夫到底如何，此刻見他這般跳躍，竟不出半點聲響，在場的人忽然都明白是怎麼回事，此等身手，隨便要殺個人，想必輕而易舉。

卻見他愈跳愈高，滿頭大汗，幾度佯攻，卻又放慢重來，終於，他定了下來，雙手叉腰，嘆了口氣，然後趨前走向和尚，要和他握手，他很誠懇的用沙漠通用語說：「你是我這輩子最難獵的獅子！」言畢，一把長茅竟刺穿了和尚的胸膛，眾人都嚇壞了，我也叫出聲來，珠兒、納菲的尖叫聲顯得特別淒厲，這招出奇不意雖然奏效，但沙漠之人多半敬重情義，對此下流招術非常不恥，謾罵聲排山倒海而來，人人皆道獵獅人勝之不武。（待續）

(中國時報)