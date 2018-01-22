2018年01月22日 04:10 中國時報 鄭順聰

懷著這樣的悲觀意識，修遠入睡，進入了長長的午睡。上大學後，只要下午沒課，他就如此睡著，睡到夢的最底層，輕輕碰觸一下，再如氣泡般緩緩浮起，浮到夢境與現實交界的水面，「啵」一聲，乍然清醒。

午睡被拉得悠悠長長的，如頂起長廊的高柱在午後投下的深影，漸長漸深彷彿把時間也剔除了。在廊柱與影子的迷離交錯中，一群高中女生，潔白上衣黑褶裙，維持平衡故，腳輕踮著，修遠從階梯的最底層仰望，上衣裡蘊含的肩帶潔白清晰，引得修遠忍不住踏階而上，來到了長廊，廊柱便領著影子移動，少女起足奔跑嬉戲，藏入廊柱且自影中溜出，再隱入影子中。

少女們互相追逐，交叉錯身，高興地奔跑著。

呆望眼前的景象，修遠不知如何是好，廊柱影子少女的嬉戲倏忽迷魅，卻悄無聲響，像黑白電影。

突然間，少女將上衣扯開，衣領袖子尾襬在空中飄飛；沒多久，褻衣也被扯開，撕成了碎片撒向空中。修遠瞪大眼睛想看個仔細，但怎樣就是一片白茫茫。修遠續往前衝，在廊柱與影子間追逐，長廊已非長廊，而是黑白條紋構築的無限延伸，少女竟消失無蹤。

知道這是夢，修遠有強大的意識，知道這是場夢境，他隱隱意識到，這夢境的泡沫即將浮上現實的水面，他得把握時間，在黑與白之間，尋找少女。

憬然想起，他已上了大學，再也不是被制服束縛的蒼白高中生；驚覺是大學生，逃城街道那些騎著單車的高中女生，讓他感到幼稚、古舊，索然。

這場夢該醒了，修遠知道這是場夢，但被黑白條紋困住，怎樣就是走不出去。他呼吸加速，怕再不醒來，就會死去，死在夢中。

修遠使盡全力吶喊，猛力掙扎，好不容易回到床上，進一步想起身，怎樣就是爬起不來。港立啊！你也在床上！快醒醒救救我啊！坐在書桌前的更生學長！快發出聲音啦！凶狠暴烈些！好把我吵醒！讓我醒來啦！

倏然回到長廊，呼吸更加急迫，修遠快窒息了。

此時，廊柱立著，影子拉長，長廊浮現，修遠奔跑使盡全力逃跑，逃向長廊的盡頭──「啵」一聲，修遠乍然清醒，恢復了呼吸。（待續）

(中國時報)