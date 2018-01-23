施俊吉宣稱 2024年基本工資3萬！蔡：數學算法 不能硬性執行

2018年01月23日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

《勞基法》修法引發爭議，蔡英文總統昨天表示，未來各縣市執法必須精準但不能苛刻的執法，短期內也不會再進行第三次修法。至於行政院副院長施俊吉日前表示，只要每年基本工資調漲8％，2024年就能達到3萬元，對此蔡總統表示，基本工資調整必須顧及經濟現實，不能夠硬性執行，施俊吉的說法「只是一種數學的算法。」

《勞基法》短期內不會再修正

蔡英文強調，基本工資是經濟問題，不能夠硬性去設定一個指標，必須要考慮到每一個階段經濟發展可以忍受的程度，或所需要的程度，對施俊吉假設未來每年加6個百分點，蔡英文表示，那只是一種說法，「不能夠很剛性的很硬性的去執行這個東西」，「他那個只是一種數學的算法」。

對於《勞基法》短期內兩度修法引發紛擾，蔡英文表示，當整個社會感覺到「為什麼是這樣的紛擾」時，也是她壓力最大的時候。

她說，2015年經濟成長率是0.7％，2016年5月新政府接手時，很多人都質疑是否能「保1」，但2016年底經濟成長率已達到1.5％左右，2017年預估差不多有2.6％，「經濟成長確實是穩定的在往上走」。

各縣市執法要精準 不是苛刻

蔡英文表示，很多人都不願意去做改革，「我們做了也當然讓很多人感覺到很不舒服」，像《勞基法》，有一些比較根本性的問題，基本上現在整個《勞基法》的結構「比以前好多了」。

她說，勞工保護和中小型企業發展所需要的空間要維持平衡，雖然許多人說民進黨是偏資方，但「資方又批評我說拔鵝毛」。未來這個平衡能否維持，要看主管機關是不是可以強力且有效的來執行這套法律，但各縣市勞工局執法「也必須是一個精準的執法，而不是一個苛刻的執法，這個是很重要的」。

《勞基法》無法解決所有問題

外傳對於《勞基法》修法，總統和賴清德院長有不同意見，她說「基本上倒是沒有啦，我們都會討論，也會相互尊重對方的想法」

不過對於賴揆表示應啟動下階段《勞基法》修法，蔡英文則認為，短期內應該是不會有第三次的修正，因為現在所面對的勞工困境無法單獨靠《勞基法》處理，年輕族群面臨最大的問題是低薪，必須面對學用落差的問題。

蔡英文表示，政府希望在景氣轉好時，能夠型塑一個加薪的社會氛圍，所以帶頭將公教人員加薪3％，數字也顯示大概有近5成或超過5成企業會在今年加薪。未來若訪問工廠也會去瞭解薪資情況，「如果他們說要加，後續我會去看他們有沒有加」。

(中國時報)