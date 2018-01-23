東京大雪 航班大亂！遊日注意！今日至少21航班停飛

2018年01月23日 04:10 中國時報 黃菁菁 、 王思慧 ／東京、台北連線報導 ／東京、台北連線報導

日本東京都22日下起時隔兩年的大雪，造成電車停駛、航班停飛等狀況接連不斷，傍晚各交通運輸服務都擠滿人潮，以羽田機場為主的國內航班已有301班停飛，受影響乘客超過5萬人。而今日也已確定至少21航班停飛，民眾如將前往日本，出發前務必再次確認航班狀況。

積雪至少21公分

東京昨天降下近年來最大雪量，積雪至少21公分。根據NHK報導，成田機場在晚間7時20分左右先關閉A跑道，8時左右開始進行除雪；另一條B跑道因為一架自馬尼拉飛抵日本的日航742班機，被大雪困在滑行道上動彈不得，導致B跑道也被迫封閉，機場起降功能幾乎停擺。

華航表示，已有2個航班延誤，長榮、香草航空則都各一航班延後起飛回台，台灣虎航取消1個航班。華航表示，東京（成田、羽田）往返台北（桃園、松山）航班時刻多所異動，提醒旅客利用企業網站、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

虎航班機困成田

長榮航空表示，昨天下午4時，BR196班機原擬由桃園飛往成田機場，已轉降名古屋機場，而成田回桃園班機也會延誤，至於羽田機場部分一切都正常。

台灣虎航表示，編號IT203班機因大雪被困在成田機場，後續再看有無異動，請旅客隨時留意最新航班異動資訊。

香草航空表示，航班因受東京大雪影響有延誤情形，研判今天也可能繼續受影響，已先行通知訂票旅客。香草說，基於民航局規定，航班延誤5小時可取消航班，香草航空會視今天狀況，取消或將航班延後起飛，請旅客隨時上官網查詢最新航班異動。

日本警視廳指出，至22日晚間9時止，因積雪造成的交通事故已達666起。東京電力指出，受到大雪影響，關東地區22日傍晚已有3800戶停電。

據氣象廳觀測，22日截至晚間9時（台灣時間8時），東京都心積雪至少21公分，其他許多地方都超過10公分，23日的積雪應該會更深。

(中國時報)