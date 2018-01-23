《勞動事件法》草案出爐 設勞動法庭訴訟有保障！假扣押老闆 弱勢勞工免擔保

2018年01月23日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

小蝦米可以輕易擊敗大鯨魚。首部規範勞資糾紛訴訟的《勞動事件法》草案出爐，依草案規定，未來陷入生計困難的勞工，可免繳交擔保金聲請假扣押老闆資產；勞工的舉證責任也大幅減輕，如有勝訴可能，法官可命令公司繼續給付薪水。法官更將主動介入進行勞資調解，並盡速作成判決。

專業法官調解速判

司法院22日對外說明，本身是民事訴訟法專家的祕書長呂太郎感嘆地說，現行民事訴訟法對勞工訴訟權未有效保障，勞資雙方撕破臉鬧上法院，處於弱勢的勞工不僅在3至5年的訴訟定讞前，家計可能面臨斷炊困境，且官司一翻兩瞪眼，沒有調解空間，一旦敗訴就什麼都沒有了。

呂太郎認為，勞資糾紛牽涉社會關係與家庭發展，有些面臨退休的勞工被不當資遣，數百萬的退休金化為烏有，又因訴訟期間過長及訴訟費用龐大，求助無門下，產生許多社會悲劇，或是關廠工人被迫走上街頭抗爭，現行司法救濟確有不足之處。

司法院為此研擬完成《勞動事件法草案》，呂太郎表示，草案就是將勞工與資方在訴訟地位、法律攻防武器上拉到「實質平等」的地位，另項特點就是引進日本、德國制度，讓法官擔任調解委員，讓調解更易成功及具仲裁性，如果調解不成進入訴訟，也一次辯論終結，妥速審判。

勞工舉證責任大減

為避免勞工打官司南北奔波，草案採就地主義，勞工可就工作地點所在向法院提起訴訟，甚至由工會代理訴訟或擔任輔佐人，費用上可少繳納一半的裁判費用，而如公司工資清冊、出勤紀錄等法官可令資方提供，減輕勞工舉證責任。

資方如惡意倒閉或資遣員工，提告的勞工如要聲請對老闆進行假扣押資產，依現行民事訴訟法規定，須繳納大筆擔保金，未來如擔保金會對勞工生計產生重大影響時，法官可讓勞工不須提供擔保，就可對資方假扣押。

就地打官司免奔波

勞工提訟後，法官如認為勞工有勝訴可能，且公司雇用沒有顯然的重大困難，法官可依照勞工請求，定暫時狀態處分，命令該公司繼續雇用及給付薪水；有同一原因事實、共同利益的勞工，也可併案請求，讓官司紛爭可以一起解決。

司法院祕書長呂太郎表示，未來將舉辦公聽會，邀請各界參與討論，預計3月由行政院會銜送立法院審議。至於外界擔心專業法官不足問題，目前共有203位專業法官，未來會陸續培訓，符合審判需求。

(中國時報)