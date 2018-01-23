勞團籲強化專業 速審速結

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中國時報
／台北報導

司法院擬設勞動法庭解決勞資糾紛，勞團認為此制度對勞工有利，由專業法官坐鎮更可避免誤判，但勞團也憂心，司法人員具勞動法令背景者恐不足，制度上路前，應提升法官勞動素養，替判決增添公信力，審理過程應速審速結，保障弱勢勞工。

全國產業總工會祕書長戴國榮表示，勞工若被不當解雇，或工會運作遭雇主打壓，雖可至勞動部提起不當勞動行為裁決，但當裁決結果對雇主不利時，雇主通常有資源可聘專業律師辯護，可另提司法訴法，若法官對勞動法令不熟，最後判決結果可能會倒向資方。

他認為，若由熟悉勞動法令及勞動環境的勞動法庭法官審理，將能避免誤判，此項公正制度上路後，勞工罷工爭取權益的機率也會減少，可省很多社會成本。

戴國榮指出，金額標的在150萬元以下，是採二審定讞，超過150萬則要三審，光走完二審，可能都要耗費1年多，若雇主不給工資、資遣費、加班費及退休金等爭議，因勞工須靠這些收入過生活，訴訟耗費1年以上，過程對弱勢勞工身心勢必十分煎熬，建議勞動法庭要能落實速審速結，才能真正保障弱勢。

高教工會研究員陳柏謙指出，現階段司法人員中，具勞動專業知識者恐怕還是不足，建議前端法學教育體系在培養人才時，應加重勞動法令的比重，至於短期面，司法院應加強現職法官的進修，提升其對勞動事務的素養。

他表示，未來法院也要建立勞動調解委員會，由包括法官及另2名有經驗的調解委員組成，看似與現行縣市政府勞動行政機關辦理的調解有所重疊，以前縣市政府調解經常遇到一種問題，是勞工的法定權利遭拍賣，如依《勞基法》雇主應給付勞工20萬元，但調解中討價還價，最後可能10萬元成交。

反觀法官主持的調解不僅專業，也能堅守法令保障底線，可能會吸引勞工前往法院辦理調解，若未來法院協調機制會逐漸取代縣市政府，司法院應盤點調解能量，是否能夠消化龐大調解量。

(中國時報)

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