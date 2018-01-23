RCA工殤求償案可受惠

2018年01月23日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

勞動事件法8大特色

司法院推出的《勞動事件法》草案，如順利在今年獲三讀通過，史上最大工殤的RCA求償案將因此受惠，讓受職災所苦的勞工訴訟權益大幅提升。此外求職時因性傾向、種族、宗教及黨派衍生的就業或求職歧視，建教合作產生的紛爭也都適用該法。

被稱為好萊塢電影《永不妥協》翻版的RCA前台灣美國無線電公司事件，工廠違法使用致癌物質，讓勞工用水及廠房空氣受到嚴重汙染，工殤1400多人，多名員工因此死亡、罹癌及流產，是台灣第1個永久汙染區、首宗環保公害訴訟案。

這起工殤求償案，由於現行法令規定勞工應負全部舉證責任，讓處於弱勢的勞工因無法蒐集有利資料受不利判決，且因訴訟冗長，台北地院審理超過10年，前年才判決RCA等3家公司須連帶賠償5億多元，去年高院加碼判賠7億1840元，現在最高法院審理。

北院判決RCA等公司須連帶賠償後，員工關懷協會在高院審理期間，將求償人數從529人增加成1554人但遭駁回，未獲賠的1142位受害者，成立「二軍」另向北院民庭起訴求償73億元，未來此部分如依勞動事件法就可採法官調解、一次辯論速審速結。

此外近年航空公司工會抗爭、關廠工人事件、建教生受不當待遇等問題，以往只能依民事訴訟爭議處置，但勞動事件法放寬規定，全納入適用範圍，甚至違反性別工作平等、競業禁止及其他因勞動關所生侵權行為爭議也在其中。

(中國時報)