質疑修勞基法草率 藍委要砍預算

立院再修勞基法，爭議延燒到總預算審查。圖為在審勞基法過程中，不少立委睡成一片，投票時再起來按鈕，藍委痛批「在睡夢中修法，何等諷刺！」（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

立法院臨時會昨進行107年中央政府總預算協商，國民黨及時代力量黨團都提出質疑，認為《勞動基準法》修法草率，且勞動部提出後，新法草案公告期未及60天，與前行政院長林全要求不符，主張將政院1124萬元業務費預算刪除500萬元，並凍結十分之一。雖然立法院長蘇嘉全建議凍結1/6即可，但藍委堅持要刪，預計交付院會表決。

立法院昨進行總預算協商，國民黨團書記長李彥秀質疑，認為《勞基法》在1年內兩度修法，法案需要一定公告期才能蒐集各界意見，但去年賴內閣提出版本後，公告期僅7天，批評政院片面縮短時間導致外界疑慮加深。

李彥秀指出，林全任內曾要求法案公告至少要60天，但日前三讀修正的賴內閣《勞基法》卻沒看見；由於行政院法制業務有待改善空間，國民黨團提案刪減政院施政及法制業務500萬元，並凍結1/10待行政院提出相關檢討報告後，始得動支。

對此，卓榮泰解釋，勞基法第一次修法前，行政院有舉辦多場全國說明會，是有達到長時間的公告期。

他表示，至於第二次修法，則是落實行政院長賴清德說要在總質詢後就提出的目標，第二次的修法也還是有公告。

至於外界關心是否勞基法會三修？卓榮泰說，再次修正不見得馬上會碰到，但適時檢討一部符合台灣社會體制需要的勞動法律，是大家共同的期待，但不代表下個月、明年就會修法。

民進黨團總召柯建銘說，法案公告60天是美國商會建議，現行並無法令規定要公告多久，認為現在勞基法修法已結束，朝野應該回來討論總預算。

(中國時報)

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