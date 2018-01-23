法官坐鎮 根除打折和解陋習

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中國時報
／台北報導

學界認為，未來由勞動法庭專業審理勞資案件，將更切合保障勞工的精神，同時，由勞動法庭做最後防線，也可鞭策傳統調解委員會，戒掉勞資各退一步打折和解陋習，完整保障勞工權益。

勞動部勞動關係司長王厚偉表示，此專法有利勞工可以更便利迅速解決紛爭，勞動部支持這樣的大方向，未來也會持續配合司法院，給予法制作業上必要協助。

王厚偉指出，專法中，在審判之前建立法官搭配調解委員的調解機制，目的是希望以調解方式解決問題，減少冗長訴訟，過去縣市政府勞動行政單位原本就有辦理勞資爭議調解，成功率大約有5成，剩下5成調解不成的勞工也不要放棄，可上法院由法官坐鎮調解，畢竟法官更具公信力，若調解不成，則再進入審判程序爭取權益。

台大國發所副教授辛炳隆指出，因《民法》的精神講究雙方合意，後來體認到勞資雙方其實不對等，才特別從保護勞工的角度出發設立勞基法。但過去許多違反勞基法被開罰案件，因法官多從民法角度看問題，導致最後逆轉判雇主勝訴。未來設勞動法庭，法官本身對勞動法令有深刻的認識，相信對相關案件的判決，將更吻合勞動法令保障勞工的精神。

文化大學法律系教授邱駿彥也指出，勞資糾紛的產生，高達7成都是雇主不守法所致，過去縣市政府的調解委員會令人詬病之處，就多以勞資雙方各退一步求取共識，最後給勞工的結果，恐比勞基法所保障的條件還要差，由於法院絕對不可能違法，此次由法官出面調解的機制，可望鞭策縣市政府調解機制自我改善，戒掉雙方各退一步的陋習，是附加的正面效果。

(中國時報)

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