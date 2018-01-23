雙北人口外移 中、桃連年成長

2018年01月23日 04:10 中國時報 王莫昀 、 張立勳 、 葉德正 ／綜合報導 ／綜合報導

六都近3年人口淨遷入統計 單位：人2017年六都房屋單價（單位：萬元／坪）

房價低、重大建設推動、縣市福利加碼等，促使近3年六都人口出現明顯消長，台北和新北連3年負成長，尤其台北近3年淨遷出逾4.8萬人，反之桃園和台中連3年都呈正數。台灣房屋智庫發言人張旭嵐說，過去北市居民福利高人一等，不過近年新北、桃園福利政策和教育資源急起直追，縣市差異縮小，因此「北市入籍風」也有退燒跡象。

北市入籍風 已有退燒現象

內政部資料顯示，六都以台北市人口淨遷出量最驚人，政大經濟系教授林祖嘉指出，人口移動與產業發展最具關聯性，但北市就業機會多，房價卻居高不下，民眾只能藉著軌道運輸，往房價較低的地方移動，先是搬至新北，後又遷到桃園；高雄則因產業發展一直處於弱勢狀況，人口持續外移不令人意外，倒是新北人口也呈淨遷出，讓他頗感訝異，不過就數字發現，其遷出人數已在快速縮小中。

台北市民政局長藍世聰認為，近年來政府致力區域均衡發展，人口遷出反映過去台灣城鄉差距逐漸縮小，所以桃園、台中的人口都同步提升，人口分散代表城鄉生活品質拉近，這對台北市來講不是壞事。

台中和桃園 資源急起直追

新北市民政局長江俊霆指出，若只看社會遷移，桃園、台中確實人口增加，但新北市府近年積極鼓勵生育，若加入新北市自然人口增減，新北市人口算是穩定成長，新北市截至去年12月的總人口數是398萬6689人，比2016年同期增加7481人。

「年輕人除房價也很重視生育補助、育兒津貼！」信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德說，原本台北市生育補助很誘人，但後來新北、桃園也陸續祭出優惠，且以桃園生育補助最高，房價較低，加上當地工業區受惠景氣發展，提供的就業機會攀升，自然強化了桃園的人口磁吸效應。

城鄉要均衡 還靠政府對策

不過，住商不動產企研室主任徐佳馨分析，其實過去台北市設籍數有些「虛胖」，如今各縣市也競相推出生育補助等各式福利，特別前往台北市設籍人數也就跟著降低。

「人口往都會集中趨勢不會改變！」永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，雖看起來雙北人口呈淨遷出，但是全台主要人口仍集中在北台灣，要達到城鄉均衡發展，得靠政府提出政策，振興地方產業，就業機會增加了，自然人口也會隨之水漲船高。

(中國時報)