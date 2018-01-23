新北房價翻倍 年輕人被迫出走

2018年01月23日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市房價高漲，大型工廠紛紛外移，大賣土地蓋住宅賺錢，據統計，近20年，工業區申請轉為住宅區案件高達33件，還不包括列管的32件違法工業住宅，影響所及，房價翻了兩、三倍以上，年輕人買不起房子，只好被迫外移到其他縣市。

「新莊台一線（中正路）沿線的工廠興衰，見證新北市的發展歷史！」市府人員指出，新莊早期為工業大城，不過隨著產業變遷、工廠外移，20年來就有33件工業區轉成住宅，舉凡三洋、歌林、養樂多等大廠土地，早已轉成其他用途。

新北市副議長陳文治舉例，2008年金融風暴，新莊房屋價格大該落在10幾萬左右，但這10年房價逐年飆漲，新莊副都心在最高點時，一度來到60萬元，甚至連林口也曾喊出50萬，漲幅驚人，年輕人買不起房子自然外移。

再以土城為例，過去同樣工廠林立，包括大同、日月光等公司，也紛紛把廠房變更為住商大樓，交由旗下建設公司大推建案，過去的老舊廠房，如今成為高聳林立、美輪美奐的「大同莊園」、「日月光宏璟摩漾廣場」，房價自然不可同日而語。

「工業住宅」更是高房價的亂象，建商在未經變更的工業土地蓋廠房，包裝成住宅販售，相對一般住宅便宜兩成，目前新北市共列管32件違法使用分區的「工業住宅」，罰也不是、不罰也不是，成為頭痛難解的問題。

據實價登錄系統，桃園住宅平均單價落在18萬左右，反觀新北市房價，從20年前平均10多萬元，如今飆漲到30萬左右，人口或產業向郊區移動的市郊化現象，也愈來愈明顯。

不過，新北市副市長李四川認為，房價確實是影響人口遷移的原因之一，但淡水房價其實跟桃園差不多，林口、三峽、淡水每個月遷入人口也有增加，他認為，桃園當初為了升格，提出許多短期優惠政策，人口外移還是得長期觀察，才能看出趨勢。

(中國時報)