抗汙省電救高雄 啟動北電南送

2018年01月23日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 林宏聰 、 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

「拯救空汙不是高雄人的事而已！」環保署長李應元22日指出，最近已啟動「北電南送」政策，高雄興達發電廠降載42％，約92萬瓩，由中北部發電機組來取代，更三度疾呼全台共同省電來救高雄，1300萬戶若日省0.1度，就能讓興達電廠完全停機。

環保署空保處長蔡鴻德也表示，北部、中部冬季用電量比較少，各燃氣電廠都有提升負載的空間，環保署會與台電積極協調，盤點各座氣電廠可提供的發電量，彌補燃煤電降載後不足的電力，以減輕秋冬期間中南部的季節性空汙問題。

高雄從17日晚間起至21日，連日來空汙嚴重，為此李應元昨特地南下高雄視察國營事業情況，下午更臨時召開「中央地方共抗空汙紅害聯手」記者會，說明這幾天實際因應作為。

李應元強調，最近幾天高雄空汙比較辛苦，基於命運共同體，全台人民都吸同一口氣，汙染物很多由北部往南，累積在高屏地區，加上氣象條件高雄沒有風，大家須「有苦同擔」，對抗空汙人人有責。

他表示，一方面台電以中北部的電來支援全國，也號召每戶每天減少0.1度用電量，等同將20燭光電燈泡關掉5個小時，韓國首爾可以省掉一座核子發電廠，相信人人節電，將不必要的電器插頭拔除，也能停掉興達電廠燃煤機組。

至於未來「北電南送」是否成為常態？李應元話說得保守，雖然電網可連線，平日南北電廠可互通有無，但發電機組也要輪流歲修，有時中部空汙比較嚴重，南部也要幫忙支援。

「不是每天都這麼淒慘！」李應元數度出示手機，指著空氣品質監測數值說，像昨天高雄就沒有紅害，而冬季以來針對紅害實施的緊急應變措施，高市前20大排放汙染源降載，相較去年8月，硫氧化物及氮氧化物排量分別降42％、27％。

高雄最大空汙排放戶中鋼也提出減排措施，生產副總郭新進說，煉焦爐燃煤機組減少40％，另防堆料區揚塵以水霧噴灑及設置防塵網等措施。

「南下視察也不敢通知地方環團，偷偷摸摸！」要健康婆婆媽媽團高雄團團長洪秀菊痛批環保署只會作秀，在臨海、林園工業區汙染總量有多少，至今還在打迷糊仗，根本是工業財團的門神，她要求環保署南遷，體驗空汙紅害的痛苦，不要總是躲在台北。

(中國時報)