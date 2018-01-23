社福佳就業多 中市磁吸效應大

2018年01月23日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市人口數連年正成長，除升格直轄市磁吸效應、台積電中科擴廠等增加就業機會外，完善的公共建設、捷運興建與托育、托老一條龍等社會福利誘因，吸引彰化、南投甚至苗栗、雲林縣移民台中市，去年以278萬多人口數成為全台第2大城。

台中市經濟發展前景看漲，台積電擴廠投資高達7000億元，市長林佳龍推「築巢引鳳」，吸引更多廠商投資台中，促成產業創新與轉型，從中部開始，翻轉台灣經濟。

交通局長王義川說，綠線捷運除延伸至彰化，台中市將再爭取捷運藍線延長南投，利用軌道建設提供大眾運輸需求；捷運綠線年底將試運轉，台中市公車延駛到苗栗及南投等福利，和台中一樣享有公車10公里免費，嘉惠學生和上班族，還能促進跨縣市提供就業、就學、就醫、 購物、觀光及交通轉運等功能。

民政局統計，2011年縣市合併時，人口266萬人，截至2017年12月，台中市人口為278萬7070人，中市平均每年增1萬7000多人，3年來遷入的人口數有38萬6000人，遷出的有34萬5000人，6都多個城市呈現人口負成長時，台中市人口移入明顯增加。

來台中市擔任廚師的張先生說，台中餐廳多，工作機會也多，所以從高雄跑來台中，最重要的是，現在高鐵很方便，已經變成一日生活圈，以後交到女朋友，也計畫長住台中。

「台中市整合托育一條龍、托老一條龍政策，讓年輕人能安心成家」，社會局長呂建德認為，好福利也吸引南投、雲林、彰化，甚至也有高雄的民眾到台中尋求工作機會，促成移居或返鄉台中效應，使台中人口不斷向上成長。

台中市不動產開發公會理事長邱崇喆表示，繼三井集團之後，中信金控台中洲際棒球場購物商場暨星級飯店投資計畫，台糖湖濱生態城陸續啟動開發，這3大民間投資案，初估可帶動近千億元的投資商機，有工作機會就有人口移入的吸引力。

(中國時報)