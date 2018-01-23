建設起飛 桃園房價門檻低

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中國時報
／台北報導

房價太高，會引發薪水族循軌道網絡輕移民遷出，但當產業快速發展、造就就業機會，帶來可觀人口紅利，也會推升區域房價。近3年桃園、台中人口皆呈淨移入，其中桃園以桃園區、八德區、中壢區成長最多，台中則以北屯區、太平區與西屯區遷進人數最高，若就這六大行政區分析，2017年平均房價除中壢略跌1.1％，其他都上揚，漲幅最高的為太平、北屯分達8.7％、7.8％。

內政部資料顯示，桃園和台中的淨遷入人口連年正成長，特別是輕移民至桃園人口最驚人，每年都有2、3萬人，進一步觀察桃園淨移入最多區域，前3名分為中壢，桃園和八德區。台灣房屋智庫發言人張旭嵐分析，桃園和台中目前一般住宅平均單價約每坪18~20萬元，近年桃園建設起飛，高鐵和機捷縮短大台北生活圈距離，且青埔新成屋價格降幅明顯，相對雙北，桃園購屋總價門檻低，環境空間也相對遼闊，因此高鐵通勤跨縣市輕移民的比例呈現增加。

台中近3年淨遷入人口都逾萬人以上，並以北屯、太平和西屯三區最多。市場人士表示，台中火車站近年鐵路地下化後市容整頓有成，加上台積電中科擴廠帶動工作機會，吸引中部縣市的自住客移居，其中北屯12期和太平區新光段重劃區逐漸發展成熟，西屯也因捷運的建設規畫，成為房市亮點區。

(中國時報)

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