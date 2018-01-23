新聞透視－反旺中不遺餘力 如今見風轉舵！台獨染公廣 黃國昌怎不說話

2018年01月23日 04:10 中國時報 周毓翔

華視、公視等公廣集團相繼傳出人事鬥爭，遭撤換的前華視總經理郭建宏更控訴自己被拔官是因為阻礙了「台獨三台」的進程。不禁令人想起昔日高喊反媒體壟斷的「戰神」，黃國昌立委，在台獨黑手進入公廣集團時，竟無意就此事評論，他為何噤聲？難道顏色對了，就合乎黃老師心裡那個秤了？

獨化三台 難道不是壟斷

根據郭建宏的說法，他因為擋了台獨大老、民視董事長郭倍宏屬意的人事案，沒被當「自己人」才遭拔除；郭倍宏最喜歡掛嘴邊的話就是「咱台獨現在有三個電視台，民視、公視、華視。」

郭倍宏大喇喇地把自己偏頗的政治意識形態帶入民視經營，更聯手公廣集團董事長陳郁秀「剷除異己」，欲將公廣集團打造成特定政治意識形態的「台獨三台」。請問，在2012年，率眾反對旺旺中時併購中嘉案，長期關心媒體發展的黃國昌，何以對公廣集團的亂象視若無睹呢？

黨政軍退出 只限國民黨

黃國昌在2012年質疑跨媒體經營，可能導致報導立場趨於一致，甚至是「親中」，若以其相同邏輯推論，民視、華視、公視等3家無線電視台皆被「台獨」意識型態所左右，難道不也是壟斷？其中，華視與公視是政府補助的公共傳播平台，製播節目與經營理應超越政黨與意識型態，為何黃國昌包容這種情形存在？

難道對黃國昌來說，只要顏色對了，就可以為所欲為了？只要顏色對了，就可以兩套標準了？所謂黨政軍退出媒體難道只是要「國民黨退出媒體」？而反媒體壟斷其實僅是「反旺中壟斷媒體」？黃委員的靜默，證實了他那號稱清高的理想，不過是充滿針對性的抹黑攻擊罷了。

沉默證實反旺中純屬抹黑

黃國昌初踏入立法院時，還說過想堅持反媒體壟斷的初衷，對於無法進交通委員會很失望；至今兩年過去，黃國昌到交委會質詢通傳會的次數屈指可數，昔日戰神講了滿嘴仁義道德，如今倒是當了見風轉舵的稱職政客。

(中國時報)