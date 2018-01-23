避談公廣案 學者竟稱「不熟悉」

2018年01月23日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

民視董事長郭倍宏傳出想把華視變成「小民視」，才與公視一同成為「台獨三台」。而當政治黑手伸入公共媒體，且意欲壟斷社會輿論之際，那些當年激烈反旺中的傳播學者卻一片詭異噤聲，以非專業為由閃避問題，叫人慨嘆。

公廣集團董事長陳郁秀以「不適任」為由，將華視總經理郭建宏拔除職務，不料陳郁秀力保的原公視副總經理陳厚裕17日也被解職，連串人事紛擾已是赤裸裸的政治鬥爭。

部分之前深刻投入反媒體壟斷運動的傳播學者，對於此次公廣集團的政治化、以及華視的「綠化」問題，除了中正大學傳播系教授胡元輝外，其餘聯絡得上的學者，竟完全不明白表態。

本報電訪台大新聞研究所教授張錦華，請教其對於華視及公共電視台最近的人事糾紛、或可說是政治鬥爭，有何評論？未來是否會對公廣集團的政治化、以及華視的「綠化」問題採取行動？張錦華僅表示「不好意思，這個案子我沒有追蹤，公共電視不是我的專長」。

另外一位反媒體壟斷運動大將、台大經濟學系暨研究所教授鄭秀玲也回答說，「不知道他們發生甚麼事，只知道結果，你去訪新聞所的人，我還在忙別的事情」。

前NCC主委、國立交通大學科技管理研究所教授虞孝成表示，已不在NCC，也沒有關注這件事情，應該去問NCC長官。

加上前日電詢了政治大學傳播學院長林元輝、輔仁大學影像傳播系主任陳春富、中研院研究員蕭新煌，他們都以不熟悉該領域等理由不願意回應。

另台大新聞所所長林麗雲、世新大學新聞系教授胡光夏至截稿前都未接電話，聯絡不上。

唯一在前日表達意見的胡元輝教授，對公廣的現狀不以為然。他說，公共電視的經費都是納稅人交的錢，雖然民眾對於公廣集團內部人事異動感受不到，但若把時間拉長來看，節目內容會變動，變得更好還是更壞不得而知，若真有政治角力介入，這是在傷害公廣集團的公信力。目前公廣集團的說法都不能讓民眾滿意，建議高層要向大眾公開說明，文化部也應要求公廣集團出面，給大眾一個交代。

(中國時報)