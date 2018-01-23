北市禮讓柯？小英「等他回頭」

2018年01月23日 04:10 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

台北市長民進黨到底要推自己人，還是再度禮讓市長柯文哲？身兼民進黨主席的蔡英文總統昨接受三立電視台專訪時表示，「確實他說了一些話、做了一些事情，我們的支持者是覺得有一些不舒服啦！」要不要跟他再合作，是整個民進黨為了台灣的大局來考量，是需要黨的層次來討論。

柯文哲頻頻對蔡政府放炮，蔡英文說，2014年大家合作打了一仗，當時共同的目標是希望台北市能夠有一些改變。面對支持者的反彈，她說，柯P是一個聰明人，也很希望當年挺他的人繼續支持他，應該知道這些人對他的期待，那他必須再次確認台灣價值，「讓我們的支持者覺得說他是一個可以一起作戰的人。」

2018年選舉，民進黨對於輸贏的定義為何？蔡英文表示，2018年這一局一定會做最好的布局，也有必勝的決心。面對新北市，民進黨推不出明星級的戰將，蔡英文說，民進黨的戰將如雲，只是說要由誰來出馬，這在黨內還在持續討論。會採取徵召嗎？她則沒有回應，僅說，「等有決定的時候再告訴你」。

對於黨內初選廝殺激烈的南二都，蔡英文說，高雄市在幾任民進黨市長都經營得很好，也開始在脫胎換骨，將來不論誰出線，都會延續在高雄的轉型跟改革。至於花媽有受傷嗎？「我們黨、這個國家都視她是一個很重要的資產。」

至於台南市也是彼此攻擊十分厲害，蔡英文則說，這個是一時性的，等初選結束以後大家就團結了。

包括嘉義市與宜蘭縣兩個民主聖地都告急，蔡英文表示，其實嘉義市長涂醒哲做了很多的事情，希望他能夠用力的去溝通，也期待嘉義市民可以用心體會，耐心的聽他講。至於宜蘭，她認為是候選人整合的問題，「如果我們候選人可以整合得好，宜蘭也並不是大家想像中的那麼悲觀。」

(中國時報)