陸攻台？蔡：沒人會排除可能性

2018年01月23日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

大陸是否可能攻打台灣？蔡英文總統昨天首度表示，「沒有人會排除這個可能性」，這要看他的決策者是否理性，蔡也首度提出處理兩岸的「三個關鍵」， 並透露目前兩岸雙方的溝通還是有的，「他們也有這個需求」。

蔡英文去年底曾在年終記者會上表示，「相信中國大陸領導當局是理性的決策者，如果有任何對台動武可能性，應該都不在他決策思考可能性中。」

不過她接受鄭弘儀專訪表示，對於中國是否可能會打台灣，「沒有人會排除這個可能性，就要看他的決策者，是不是一個理性的決策者」。

她說，兩岸問題已經不是只有兩岸之間的問題，而是區域問題，「任何理性的決策者，這種開啟戰端是不是一個選項，他自己要很小心的去斟酌」。在國際政治裡面或者在兩岸關係的處理上，理性的決策者，都會計算一下它的成本。

雖然中共機艦頻繁繞台，但她說，我們兩岸政策其實是很清楚，就是維持兩岸的和平跟穩定，因此在處理兩岸關係上，會有三大關鍵：

第一是總統有沒有堅定的意志：「千萬不要小看總統的意志」，總統必須堅持應該有的堅持，不必要的妥協不會給我們帶來更多的空間跟彈性。

第二是整體的政府有沒有抗壓能力：她舉例，她上任後，來自中國大陸的觀光客減少3成以上，但其他觀光客還可以成長「這表示這個政府是有抗壓的能力」，「政府面對來自中國的抵制跟壓力的時候，會找出我們的方法來抗壓」。

第三個是人民是否團結：如果中國以為施壓力給台灣，台灣就會屈服的話，可能他自己也要算一下，反而會讓台灣人更團結。

她也透露，目前兩岸雙方的溝通還是有的，「這個溝通不是我們有這個需求，他們也有這個需求」，因為溝通可以減少誤判，一旦發生誤判對雙方來講都不好，所以雙方在某一種層次跟某一種範圍之內，還是有溝通的存在。

至於正式談判，蔡英文強調，我們不能為談判而談判，也不能夠為了談判，去接受我們不能接受的條件或者是政治前提，她說，我們的重點在於維持兩岸的和平穩定，在這個基礎下，兩岸現在有的交流我們也都希望能夠持續下去。

(中國時報)