新聞透視－選擇性批判 學者風範何在

2018年01月23日 04:10 中國時報 簡立欣

成立於1922年的英國廣播公司BBC,倫敦總部大堂有一座逾兩公尺高的雕塑「播種者」:一名裸著上身的男子遙望右前方,左手扶著腰間袋子、右手伸進袋中抓著穀粒,準備播種;牆上還有「pray that good seed sown may bring forth good harvest(祈禱播種可以帶來碩果)」字眼。

這家快要百歲的老公共電視台,一語雙關指出「傳播」(broadcast)一詞的舊義即「播種」,媒體的使命就是播下思想的種子,等待日後開枝散葉。1980年代公共電視台籌備成立之時,正是以英國BBC為師,希望堅持為公共服務的價值觀和傳播理念;而早年公視也確實製作或引進相當多優質新聞、戲劇、兒少、藝文、紀錄片等節目,令人耳目一新,且得獎無數。

民進黨在第一次政黨輪替之後,就將政治的手伸進甫成立不久的公廣集團。而在第二次政黨輪替後,公廣集團不但上演內鬥戲碼,其收視率低落、幫執政者護航的老問題,也被重新提出檢討。

公共電視台和政府之間的扞格,從來就沒有少過,再以BBC為例子:從蘇伊士運河事件、北愛爾蘭恐怖活動、馬島戰爭、煤礦工人罷工、伊拉克戰爭等等,每一次BBC的報導都得罪當局。但公共電視台是公共資源,正如同某學者所說:「公共信任就是公共電視台的靈魂,丟棄公共本質只會毀掉公視」,不敢堅持信念去得罪當權者的公共電視台,不會受到民眾的尊敬。

自許為公共知識分子的傳播學者,既然能談論旺中案,並形成社會運動,在此時刻針對公廣集團政治化問題,當然更應該大書特書,不但可以談,而且應該談,責無旁貸。說自己「對此問題沒有追蹤,無法回應」,或是「我對公共電視沒有研究」、「非專業領域不表示意見」、「去問新聞所的人」,對照當年反旺中的態度,說得過去嗎?

公共電視台和學者一樣,都應該有獨立的批判精神,以及基本的道德價值,例如「真實性、公正、自由、同情心、寬容」等精神,請問這些如今噤聲不語的學者們,你們做到了嗎?

(中國時報)