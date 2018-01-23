新聞透視－選擇性批判 學者風範何在

2018年01月23日 04:10 中國時報 簡立欣

成立於1922年的英國廣播公司BBC，倫敦總部大堂有一座逾兩公尺高的雕塑「播種者」：一名裸著上身的男子遙望右前方，左手扶著腰間袋子、右手伸進袋中抓著穀粒，準備播種；牆上還有「pray that good seed sown may bring forth good harvest（祈禱播種可以帶來碩果）」字眼。

這家快要百歲的老公共電視台，一語雙關指出「傳播」（broadcast）一詞的舊義即「播種」，媒體的使命就是播下思想的種子，等待日後開枝散葉。1980年代公共電視台籌備成立之時，正是以英國BBC為師，希望堅持為公共服務的價值觀和傳播理念；而早年公視也確實製作或引進相當多優質新聞、戲劇、兒少、藝文、紀錄片等節目，令人耳目一新，且得獎無數。

民進黨在第一次政黨輪替之後，就將政治的手伸進甫成立不久的公廣集團。而在第二次政黨輪替後，公廣集團不但上演內鬥戲碼，其收視率低落、幫執政者護航的老問題，也被重新提出檢討。

公共電視台和政府之間的扞格，從來就沒有少過，再以BBC為例子：從蘇伊士運河事件、北愛爾蘭恐怖活動、馬島戰爭、煤礦工人罷工、伊拉克戰爭等等，每一次BBC的報導都得罪當局。但公共電視台是公共資源，正如同某學者所說：「公共信任就是公共電視台的靈魂，丟棄公共本質只會毀掉公視」，不敢堅持信念去得罪當權者的公共電視台，不會受到民眾的尊敬。

自許為公共知識分子的傳播學者，既然能談論旺中案，並形成社會運動，在此時刻針對公廣集團政治化問題，當然更應該大書特書，不但可以談，而且應該談，責無旁貸。說自己「對此問題沒有追蹤，無法回應」，或是「我對公共電視沒有研究」、「非專業領域不表示意見」、「去問新聞所的人」，對照當年反旺中的態度，說得過去嗎？

公共電視台和學者一樣，都應該有獨立的批判精神，以及基本的道德價值，例如「真實性、公正、自由、同情心、寬容」等精神，請問這些如今噤聲不語的學者們，你們做到了嗎？

(中國時報)