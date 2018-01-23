現在談2020 自擾軍心！許信良轟辜寬敏 無膽無量

2018年01月23日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

總統府資政辜寬敏日前表示，希望蔡英文總統當4年就好，2020年應派賴揆參選總統「一定會贏」。前民進黨主席許信良昨天炮轟辜寬敏「無膽無量」、歧視女性「這是恥辱」，強調現在談2020「只是自亂陣腳，自擾軍心！」

獨派大老 打蔡拱賴

在2016年總統大選前，辜寬敏即多次質疑台灣還不能接受女總統，對於兩岸議題，他說蔡「是個女性，要講一些強烈點的話，也講不出來」。日前又強調「蔡英文做4年就好，她的改革一定會讓人永遠記得」。

亞太和平研究基金會董事長的許信良昨天在其臉書重炮抨擊辜寬敏，「現在還歧視女性：這是恥辱」。

性別主義言論是恥辱

即使在現實生活裏，兩性平等和平權並未普遍在全世界實現，但許信良認為，兩性平等已經成為衡量文明程度的重要指標，「換句話說，對女性的歧視，不但不應成為當代文明男性炫耀男性雄風的話題，反而應當成為被譴責被鄙視的恥辱」。

許說，「驕傲的辜寬敏先生，當然不會接受，他不屬於當代文明男性！」或許他（辜）並不知道這些年來他對蔡總統的指指點點就是赤裸裸的性別主義言論；或許他以為他的尊貴身分可以理所當然讓他享有高於當代文明男性的特權。

許信良也暗諷辜寬敏「確實擁有兩種尊貴身分」：有一個擔任過日本貴族院議員的父親；本身又是獨派大老，「問題只是：這兩種尊貴身分到底含有多少值得尊敬的成分？」

改革必面對政治反撲

「且不說他的家世，就說他自己吧！」許信良痛批辜寬敏，作為獨派大老，在需要對抗白色暴力的恐怖年代「無膽」，在需要包容不同族群的民主年代「無量」，「這難道可以成為獨派的光輝榜樣？」

他說，歷史上的改革者都曾經遇到蔡總統執政現在所面對的困境，改革不可能不伴隨政治上的反撲。年金、轉型、兩岸，都是沉重的台灣歷史包袱。

許信良認為，在這樣的歷史時刻，女性的穩定和理性，是作為領導者的優點，而不是缺點，這樣一條改革之路，現在才剛起步，「對於肩負改革的歷史使命的民進黨人來說，選擇只能是繼續走下去！現在談2020，只是自亂陣腳，自擾軍心！」

(中國時報)