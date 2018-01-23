翁張人馬互控 替紙風車染色

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中國時報
／嘉縣報導

民進黨嘉義縣長初選進入肉搏戰，近日兩派人馬為紙風車劇團演出場地爭議持續交鋒，戰況愈演愈烈，雙方互指對方替兒童藝術染色，連縣府教育處也跳出來公開呼籲，不要把教育場地租借泛政治化。22日又傳出嘉義縣議長張明達陣營質疑初選民調公正性，將提5項建議給中央黨部，希望改變遊戲規則。

為在嘉義縣營造不一樣的選舉氣氛，支持前農委會副主委翁章梁的立委蔡易餘，情商紙風車劇團1月28日到太保市演出，卻傳出當天適合的場地已公所被借走，引來封殺說。對此，太保市長黃榮利澄清相關場地當天要用來做資源回收宣導，直指對方根本是用紙風車劇團包裝選舉造勢，黃榮利直言，要為太保市注入文藝活水，大可不必在初選時辦。

翁章梁團隊發言人林緗亭解釋，原本已借到學校場地，沒料到敲定後對方才說已借公所，讓團隊很頭大，現還在積極尋覓適合地點，最壞打算可能會借用休耕地。林緗亭反駁黃榮利說法，指選舉手法並非一成不變，且邀紙風車演出，就會以專業演出為主，太多政治元素，會招來反感。

因紙風車場地租借話題在地方上延燒，縣府教育處長王建龍22日親上火線說明，他表示，關於一般國中小學的場地借用問題都有相關借用標準，如有借用衝突應是巧合，「大家應理性看待，不要與政治作為聯想，這對教育來說是一個傷害」。

此外，昨張明達陣營幕僚也透露，將針對初選機制向中央黨部提出5大建議，包括建請中央黨部不宜將中央黨部所屬民調中心納入10家民調公司之內，另覓學術單位取代等。張明達陣營發言人黃嫈珺表示，將向中央黨部提出建議，但內容尚未定案，屆時希望中央黨部能給予善意回應。

(中國時報)

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