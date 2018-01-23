徐國勇選戰活棋 丁允恭備胎發言人

2018年01月23日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

選戰經驗豐富的行政院顧問丁允恭1月底將接任副發言人，接替現任副發言人張秀禎職務。這次政院發言團隊調整，被形容為布局選舉戰鬥內閣，現任發言人徐國勇若參選，丁允恭有可能真除發言人。丁允恭說，新職是一項大挑戰，未來將扮演協助徐國勇的輔助角色。

徐國勇雖然尚未表明投入年底選戰，但他近期以政委身分，勤走工業局，忙於政院五缺及投資說明會，在農曆年前行程忙碌，據了解，只要有空「該跑的行程還是會去」。

民進黨在雙北選戰布局3月以後明朗，徐先前表示，包括台北市、新北市、新竹縣，他都有淵源，參選問題「就看黨怎麼需要，就怎麼決定」。徐說，他當過台北市議員、立委選區也在台北市，也有很多親友在新北市，搬家前，住在五股、泰山，只要當地姓徐的，可以說都是他的親戚；至於跟新竹的淵源，徐則說，姓徐的、大家都知道客家人在新竹，所以台北、新北、新竹縣都跟他有關係。據悉，徐國勇的意願排序，雙北在先，竹縣在後，但一切都要看黨中央如何安排。

對於「戰鬥內閣」的說法，丁允恭說，賴揆不會把選舉當成施政考量，戰鬥是為國政、不是為選舉。

丁因高雄市新聞局長任內表現亮眼，被賴揆相中，多次向陳菊借將，陳菊才點頭丁到政院。丁去年10月才出任行政院顧問，負責擬寫院長文稿，到任未滿3個月，但深獲賴揆信任。丁以顧問身分，不但出席重要的政務會議、也出席行政院會，並多次陪同賴揆下鄉，熟悉政務，是賴揆有心栽培對象。此一安排被形容為賴揆與高雄市長陳菊「新系、菊系」 合作。

今年42歲的丁允恭，與徐國勇相同都是雙子座，曾擔任立委沈富雄助理、勞委會主委盧天麟祕書，更在2000年總統大選協助前總統陳水扁打選戰，選務經歷豐富。丁為台大經濟系學士、台大科技整合法律研究所碩士，曾獲時報文學獎肯定，丁也是陳菊任內任期最長的「市府化妝師」。政院人士認為，丁允恭聰明、靈活、愛看書寫作，而且跟徐「兩個雙子座」可以發揮四倍戰力。張秀禎將歸建外交部擔任新職。

(中國時報)