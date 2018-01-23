沒參選喊退選 蔣破徵召謠言

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中國時報
／台北報導

國民黨立委蔣萬安宣布不投入今年底台北市長選舉，他昨天接受電台專訪時候強調「不會接受徵召」。至於為何沒宣布過參選又為何要提退選？蔣萬安表示，因為外界不斷有傳言黨要徵召他，因此決定說清楚，打破不實謠言。

蔣萬安表示，不選這件事情，他在隔天上午有致電向台北市黨部主委黃呂錦茹做說明。至於是否與已表態參選北市長的丁守中通過電話？蔣萬安表示，「沒打過，也不需要，為什麼需要？」在蔣宣布不選後，兩人僅在跑行程時見面打個招呼，丁也沒有私下來找過他。

蔣萬安澄清，他向國民黨主席吳敦義說明後，吳並沒有挽留，吳的態度一直都是客觀公正，他向吳敦義說明自己要續留立院，扮演監督執政黨的角色，吳也都表達了充分尊重。過程中他也沒有見過任何大老討論過。

蔣萬安原本說要在立院臨時會結束後，在農曆年期間深思是否參選，為何突然閃電宣布不選？蔣萬安說明，是因為臨時會重大議案幾乎都處理完畢，很清楚他當下能做什麼，不需要花太多時間評估。外界所質疑的民調考量、蔣家血統考量，都並非是事實，也不是因為台北市長柯文哲太強。

民進黨團總召柯建銘在臉書寫公開信給蔣萬安，並推薦《三代台灣人》這本書給蔣萬安。蔣萬安表示，他尊重柯的關心，休會期間有空會看，但他也推薦一本《做工的人》給柯建銘，如果執政黨有同理心，不會強行通過《勞基法》修惡。

(中國時報)

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