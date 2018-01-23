林岱樺拆看板 澄清「租約到期」

2018年01月23日 04:10 中國時報 李義 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

參加民進黨高雄市長初選的林岱樺，因拆除部分競選看板，引發議論，她坦言，沒有派系奧援，租約到了，當然就卸下，但她一定參選到底；另方面，劉世芳退選後也陸續拆看板，因位置絕佳，要選議員的老將、新人紛紛卡位接手，意外掀起看板爭奪戰。

林岱樺去年接連發生「放生非棄養」失言風波，及涉入中油關說疑雲，事後她道歉，並質疑遭派系追殺攻擊，地方更傳出去年8、9月後，她在市區各地樹立的看板已撤除大半，質疑她有意淡出競選活動。

不過，林岱樺22日強調，「對於訴諸高雄市民的進度一直都在進行！」她坦言，參選不靠派系、財團，看板租約到期了，當然只好卸下來，現在她在街頭還留著的競選看板，都是支持者情義相挺、義務贊助。

她並表示，選民對黑箱協商、大老介入協調的舊政治思維已經很厭倦，既然民進黨有公開的初選制度，距離初選日期也剩下不到40天，她認為應該走完，用民調定輸贏，不接受任何整合與協調。

林岱樺昨從林園大本營出發，發表片長2分37秒的首支競選宣傳影片，以高雄子弟「阿智」求學、就業的故事，訴諸經濟議題，凸顯自己已準備好，為高雄子弟找出路；她說，當選市長後將由經發局主導，盤點各行各業對人才的需求，教育局再媒合各校規畫相關課程。

劉世芳退選後，拆除看板作業陸續展開。數百塊看板中，許多是民間支持者或議員相挺，免費借租使用，都是曝光率佳的位置。不僅爭取連任的議員青睞，新人也爭相探詢可否租用，希望搶到好位置，增加曝光效果。

參加前鎮小港區初選的新人許乃文，許多看板都是支持者免費供他使用，他多掛上與劉世芳合影照片，劉退選，就有議員詢問板主租借的可能性，甚至直接問許乃文「看板可否給我用」？令許啼笑皆非地說，「我也要參選啊！」

劉世芳的看板已快拆完，但在前鎮小港仍有不少與許乃文合影看板未拆。許表示，基於選舉成本考量，且受市長陳菊栽培，認為劉以大局為重退選，支持者多表肯定與不捨，他傾向市長初選後再更新看板，但必要時仍會遵循團隊運作更換。

(中國時報)