男同志捐血解禁 反同要抗爭

2018年01月23日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

衛福部食藥署修訂捐血者健康標準，將男男性行為者終生不得捐血規定，放寬為「5年內有性行為者暫緩捐血」，使得男同志捐血解禁，這項宣示只有一半國人贊成，「反同團體」已經預告將會號召抗議，免不了帶來激烈爭鬥。另，由於紛傳詐領健保案件，健保署將會修法限縮海外核退的醫療院所。

消除歧視 4月底上路

昨天衛福部有兩項「針對性」的政策，一是食藥署解禁男同志捐血的禁令，以消除對於男同志的歧視；另一項是健保署將要限縮海外就醫請領健保，主要針對大陸的院所而來，兩項新訂辦法最快分別在4月底、8月上路。

食藥署擬依疾管署與「國血國用諮議會」專家建議，解禁男男之間性行為者終生不得捐血的規定，研議放寬為「5年內有男男性行為者暫緩捐血」，新規定要男同志在5年不能有性行為才能捐血！

食藥署藥品組副組長祁若鳳表示，血液檢驗的能力提升，檢驗方式已經增為2種，讓空窗期需要的敏感度更高，在先有篩檢能力之後，才由專家討論，並且參考先進國家做法，建議5年的暫緩方式。

雖放寬 仍比歐美嚴格

目前英、美、法等國實施12個月內有男男性行為者暫緩捐血，疾管署副署長莊人祥表示，國內捐血要先面談、回答問卷，加上2013年實施血品核酸擴大檢驗，愛滋檢驗的空窗期從21天縮短為11天，輸血與受血的安全提高。

海外請領健保 將限縮

此外，由於大陸的醫療院所宣稱看病可以回台請領健保、並且紛傳詐領健保案件，昨天健保署重申，健保特約院所僅限台、澎、金、馬地區，中國大陸沒有任何特約醫院，健保署將會修法限縮海外核退的醫療院所。

國人海外就醫申請健保核退案件，8成來自中國大陸的醫療院所，健保署表示，過去發現中國的診所疑似開立假的診斷書，輕症寫成急重症，意圖詐領健保。還有發現很多診斷書、病情一模一樣，而且集中幾家特定醫療院所。

健保署副署長蔡淑鈴表示，正在修訂「全民健康保險自墊醫療費用核退辦法」，訂出2個方案：針對境外有不良紀錄的醫療院所不再辦理核退，或是只有接受公立醫院的診斷書核退，兩者擇一辦理。

(中國時報)