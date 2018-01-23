台東熱氣球節 飛上世界12強

台東鹿野高台熱氣球嘉年華，獲知名旅遊頻道評選為世界12處令人驚豔的熱氣球活動之一。（觀光局提供）

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中國時報
／台東報導

世界知名旅遊頻道Travel Channel公布世界12處令人驚豔的熱氣球嘉年華，台東熱氣球節與世界規模最大的ABQ、亞洲最大日本佐賀SAGA等並列，台東縣政府表示，在各界努力下，短短7年便與世界知名的熱氣球節並列，辛苦也值得。

旅遊頻道Travel Channel公布的12處熱氣球活動，去年夏天，台東熱氣球節也名列其中，與世界最大規模的美國新墨西哥洲阿布奎基熱氣球節（ABQ）及亞洲最大規模的日本佐賀SAGA等並列，且亞洲只有日本跟台灣上榜。

內文中提到，台灣國際熱氣球嘉年華在2017年見證了前所未有的特殊造型熱氣球數量，包括來自美國的粉紅豬和綠鸚鵡造型球。另外，遊客還可分別在不同主題的6個光雕音樂會看見這些造型熱氣球的身影。

台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿表示，台東熱氣球去年邀請到國外約30顆吸睛造型球，更結合台東特色景點如太麻里、三仙台等辦理熱氣球移地光雕音樂會，成為最大特色，是世界僅有，也是上榜的主要關鍵。

她說，外國飛行員搭上熱氣球，在太麻里沙灘上看著太陽從海平面緩緩升起，直呼不可思議，這些飛行員來到台東，不僅成為台東最好的代言人，也為台灣做了實質的國民外交。

江慧卿曾參訪已有70年歷史，每年10月在美國舉行的ABQ熱氣球嘉年華，當地聚集來自世界各國超過500顆球，為世界規模最大的盛會。另外，她也去了亞洲規模最大，近40年歷史的日本SAGA熱氣球嘉年華觀摩，當地每年也有100多顆球起飛。

她說，台東鹿野高台規模，與這兩個地方雖然不能比擬，但當地搭配周邊活動，推出許多在地特色手作及手工藝品攤位，仍值得借鏡。

江慧卿透露，今年的熱氣球嘉年華從6月30日到8月6日在鹿野高台登場，仍將維持30顆以上的造型球，其中像小小兵、音速小子、天外奇蹟等，都在邀請名單中，請大家拭目以待。

(中國時報)

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