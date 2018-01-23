青年海外追夢 貸款條件放寬

2018年01月23日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

為鼓勵更多國內青年勇闖國際，教育部青年署與台灣中小企業銀行合作辦理的「青年海外生活體驗專案貸款」放寬規定，申貸年齡從30歲提升至35歲、額度從12萬元提高到15萬元。

「青年海外生活體驗專案貸款」提供青年海外追夢的資金協助，從2005年開辦，12年多來已有4218名青年透過本項貸款前往海外自助旅行、遊學及度假打工。

為強化此項貸款對青年朋友的幫助，青年署修正規定，將申貸年齡從原先的20歲至30歲，提高到上限35歲。青年署分析，過去申請貸款者中以「打工度假」為最大宗，占整體申貸人數的77％，考量部分與我國簽訂度假打工的國家，如加拿大、匈牙利及斯洛伐克等，申請年齡為35歲，因此決定修正申貸年齡至35歲。

過去這項貸款申貸額度為12萬元，但青年署常接獲青年反應，當規畫停留海外時間較久時，經費需求相當較高，因此決定將申貸額度調高至15萬元，讓青年出國更加無後顧之憂。目前這項貸款的利率是2.32％。

青年署科長王佑菁說，曾經對有打工度假經驗的青年進行調查，他們剛到國外時，前2、3個月可能還未找到工作，這段時間的基本生活費大約15萬元，之後有工作了，就可以靠薪水支付每天開銷。因此，青年署決定將申貸額度調高到15萬元。

今年青年海外生活體驗專案貸款即日起受理申請，符合資格的青年，可向台灣中小企業銀行各地營業單位提出申請。王佑菁表示，申貸者必須向銀行提出申貸計畫書，自備款至少占30％，其餘70％則可貸款取得；但中低收入戶家庭（家庭年所得在114萬元以下），免提自備款並優先辦理。詳細資訊可上青年署網站（https://goo.gl/xX1Msd）查詢。

(中國時報)