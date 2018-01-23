能仁移地特訓 誓言再吻金盃

為了28日開打的HBL準決賽，能仁家商特別進行移地訓練，總教練林正明（前排右六）表示已準備好了。（能仁家商提供）

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中國時報
／新北報導

HBL高中籃球聯賽準決賽（8強）28日開打，男子組上屆季軍能仁家商為了重登失去3年的冠軍寶座，全隊特別移師桃園市中壢區健行科技大學進行移地訓練。總教練林正明表示，球隊調整得不錯，球員們都準備好了，7場比賽勢必全力以赴，目標先鎖定4強、再瞄準農曆後的決賽。

健行科大是UBA大專聯賽男子組冠軍，教練、球員與能仁一脈相承。林正明說，大學球員的體能、技術、甚至3分外線都比高中球員強一個檔次，因此經過不斷的實戰訓練後，效果非常理想；再加上學長、學弟之間氣氛融洽，也有助於提升球隊的凝聚力。

能仁在HBL預賽、複賽8戰全勝，與去年亞軍南山高中並駕齊驅。林正明說，其實8強中至少有6隊實力相當，加上連打7場，中間只休息1天，體力是很大的考驗，任何一場都不能輕忽。

助理教練楊政倫說，能仁的優點是速度快、外線準，以及對比賽節奏的掌握優於對手，足以剋制具備身材優勢的球隊；後衛高承恩、谷毛唯嘉就像兩把利刃，往往讓對手防不勝防。

校長林佳生表示，當初成立男籃隊只是想幫助921大地震後的南投小孩，讓他們能繼續升學打球，完全沒想到成績。還記得那些年必須到處借場地練球，宛如打游擊。101學年度首度奪冠時還寫下佳話，因能仁是唯一沒有室內籃球館的HBL名校。

林佳生說，這種刻苦向上的精神就是教育的本質，且常能逆轉勝出。「什麼都有，不代表會贏；什麼都沒有，不代表一定會輸。」他強調，如今學校環境已改善，希望能為更多孩子提供逐夢場所，靠體育也能找到不同的未來。

此外，能仁目前正在向上級申請補助，盼能更新球場的木質地板，預估經費300多萬元。體育組表示，目前校內的訓練場因地板彈性不夠理想，也是球隊必須實施移地訓練的主因。

(中國時報)

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