謝淑薇力竭落敗 續拚雙打

2018年01月23日 04:10 中國時報 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

網球女將謝淑薇從2016年宣布退出里約奧運，且永不再接受中華隊徵召後，一年多來風波不斷，形象頗具爭議；直到這次澳洲網球公開賽，靠著優異的表現終於扭轉外界的觀感。尤其她在女單16強中最高齡（32歲）、世界排名第二差（88名），卻能扳倒前球后穆古茹莎，昨亦帶給另一位前球后柯貝兒莫大威脅，最後雖然功敗垂成，卻連澳網官方都覺得謝淑薇真的不可思議，簡直是奇蹟。

昨天謝淑薇先以6-4拿下首盤，形勢大好，可惜次盤鏖戰12局以5-7丟失，她也跟著氣力放盡，決勝盤2-6無力回天，終場以盤數1比2落敗，並止於16強。惟仍可進帳24萬澳幣（稅前約570萬元新台幣）獎金，再加上女雙已晉級8強，可說是不虛此行。

女雙部分，大會第1種子詹詠然／赫拉瓦科娃（捷克）昨以6比3、6比2輕取第8種子詹皓晴／史瑞波妮克（斯洛維尼亞），繼前天「海峽女雙」謝淑薇／彭帥後也晉級8強。由於詹、謝兩組人馬都在籤表上半部，如果都能再闖一關，就會在準決賽對壘。

詹、謝兩家在國內網壇素來不合，加上去年8月台北世大運尾聲，詹詠然在混雙賽以身體不適為由臨時棄賽，使得謝淑薇的弟弟謝政鵬未能如願摘金，賽後雙方的芥蒂又加深一層。

謝淑薇／彭帥今年再度合拍，聲勢看漲。如果這次澳網真的對上詹詠然，那真的是非常微妙的一戰，國內網球迷恐怕會陷入天人交戰，不知該為誰加油？

(中國時報)