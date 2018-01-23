去年外銷訂單 創歷史新高

2018年01月23日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

外銷訂單金額與年增率

國際品牌手機遞延銷售、車用電子等應用擴增，加上電競筆電、遊戲機需求強勁，經濟部統計去年12月外銷訂單連續17個月正成長，經濟部統計處長林麗貞說，2017年外銷訂單表現亮眼、全年長紅，累計全年外銷訂單金額達4928.1億美元，也創歷年新高，成長10.9％，是7年以來的最大增幅。展望新的一年，1月接單可望連18紅，全年外銷訂單將續增，但因基期已高，成長幅度將不如去年。

去年全年長紅 12月最旺

全球景氣回溫，台灣外銷訂單也繳出漂亮成績單！依經濟部統計2017年12月外銷訂單金額484.7億美元，年增17.5％，符合經濟部的預期，林麗貞指出，每個月都可以算幾紅，就很開心！檢視去年表現，一言以蔽之，即為「全年長紅」。

資料顯示，去年12月外銷訂單為歷年同月新高，且連17個月正成長。累計全年外銷訂單4928.1億美元，更創下歷年新高。

電子傳統貨品 需求強勁

按貨品別觀察，資訊通信產品因國際品牌行動裝置遞延銷售，帶動12月訂單大幅增加，惟筆電組裝提早進入淡季效應，抵銷部分增幅，致年增22.3％；電子產品因行動裝置供應鏈漸入季節性調整，不過受惠高效能運算、車用電子、物聯網應用擴增，及電競筆電、遊戲機需求強勁，帶動晶圓代工、記憶體、晶片設計、印刷電路板等相關訂單增加，年增18.4％。

傳統貨品接單也有好表現，年增率均呈2位數成長，其中基本金屬因全球景氣回升，對鋼品需求增加，加上全球供給減少價格上揚，年增16.3％；塑化製品因國際原油價格上漲，推升價格上揚，加上塑橡膠製品轉單效應及化學品供貨吃緊，分別年增15.1％及 21.7％。

首季淡季效應 恐不明顯

面對新的一年，「第1季淡季效應可望不明顯。」林麗貞指出，由於行動裝置接單高峰漸入尾聲，電子產品客戶端進入存貨調整期，加上春節工作日數減少，第1季接單將較上季減少，惟高效能運算、車用電子、物聯網的擴張應用，有助於降低資訊通信產品及電子產品接單等淡季效應；傳統貨品受惠於今年全球景氣延續成長態勢，需求增加，加上原物料價格看漲，推升價格上揚，致塑化及基本金屬製品展望樂觀，另全球製造業產業升級需求殷切，機械接單也可望續強。

(中國時報)