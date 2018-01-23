17年來新低 去年失業率3.76％

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中國時報
／台北報導

景氣復甦，國內就業市場好轉!主計總處昨公布106年失業率平均為3.76％，創近17年以來新低，國勢普查處副處長潘寧馨表示，顯示景氣緩步復甦，有助就業市場處於穩定狀況，若考慮季節調整後的失業率，近期失業率表現也處於低檔。

台灣景氣與出口表現息息相關，潘寧馨根據各縣市失業率降幅表示，去年景氣呈現「外熱內冷」，與外銷有關的工業型態城市，如新北市、新竹市、高雄市等，失業率改善幅度較大，降幅從0.2％到0.3％都有；其他以服務業為主的內需城市，如澎湖縣、宜蘭縣、南投縣等，失業率改善幅度較小，降幅多介於0.1％至0.2％之間。

潘寧馨進一步指出，自2009年金融海嘯以來，失業率呈逐年下降趨勢，但前年景氣狀況較差、失業率略微提升，去年景氣逐步復甦後，失業率就呈現下滑。

yes123求職網昨公布年後轉職潮調查發現，9成受訪上班族打算農曆年後轉換工作，其中，甚至有6成上班族已遞出履歷；yes123求職網發言人楊宗斌表示，目前科技資訊、批發零售、傳統製造業、金融保險等產業，求才意願尤其明顯。

值得注意的是，主計總處首度公布11月本國籍全時員工（扣除外籍員工、部分工時者）總薪資平均為4萬7505元，高於全體受僱員工總薪資2372元，而本國籍部分工時者因工作時數較短，總薪資平均為1萬7861元。

(中國時報)

去年外銷訂單 創歷史新高 當沖降稅延3年 農曆年前拍板

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